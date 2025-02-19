फूड

Shivaji Maharaj Jayanti Special: शिवजयंती निमित्त बनवा पारंपरिक 'सांजाची पोळी' , पाहा रेसिपीचा सोपा व्हिडिओ

Shivaji Maharaj Jayanti 2025: तुम्हाला यंदा शिवजयंती पारंपारिक पद्धतीने साजरी करायची असेल तर पारंपारिक सांजाची पोळी बनवू शकता. ही पोळी बनवणे खुप सोपे असून चवदार देखील आहे.
Shivaji Maharaj Jayanti 2025: दरवर्षी १९ फेब्रुवारीला तारखेनुसार शिवजयंती साजरी केली जाते. या दिवशी अनेक ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. बऱ्यापैकी शाळांना देखील या दिवशी सुट्टी असते आणि याच सुट्टीची संधी साधून तुम्ही घरातील सदस्यांसाठी घरच्या घरी पारंपारिक सांजाची पोळी तयार करू शकता. ४०० वर्ष जुनी शिवकालीन सांजाची पोळी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया.

