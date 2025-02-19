Shivaji Maharaj Jayanti Special: शिवजयंती निमित्त बनवा पारंपरिक 'सांजाची पोळी' , पाहा रेसिपीचा सोपा व्हिडिओ

Shivaji Maharaj Jayanti 2025: दरवर्षी १९ फेब्रुवारीला तारखेनुसार शिवजयंती साजरी केली जाते. या दिवशी अनेक ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. बऱ्यापैकी शाळांना देखील या दिवशी सुट्टी असते आणि याच सुट्टीची संधी साधून तुम्ही घरातील सदस्यांसाठी घरच्या घरी पारंपारिक सांजाची पोळी तयार करू शकता. ४०० वर्ष जुनी शिवकालीन सांजाची पोळी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया..पारंपारिक सांजाची पोळी बनवण्याची कृतीरवागुळगव्हाचे पीठपाणीजायफळ पावडरवेलची पावडरतूपमीठ.Chhatrapati Sambhaji Maharaj: संभाजी महाराजांच्या नावावरून फेमस झालेल्या सांबारची रेसिपी काय? वाचा एका क्लिकवर.पारंपारिक सांजाची पोळी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यसर्वात गव्हाचे पीठ, थोडे मीठ मिसळून त्यात थोडे पाणी घालत एका भांड्यात घेऊन मळून घ्यावे. नंतर तूप लावून झाकून ठेवावे. नंतर रवा एका कढईत भाजून घ्यावा. नंतर पाणी गरम करावे त्यात गुळ शिजवावा. नंतर तूप. वेलची पावडर, जायफळ पावडर टाका. नंतर रवा टाकून चांगले शिजवा. नंतर पोळीत रव्याचे सारण भरून पोळी लाटून घ्यावी. पारंपारिक सांजाची पोळी तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.