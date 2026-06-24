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Masala Methi Thepla: 15 मिनिटांत तयार करा मऊ, चवदार मसाला मेथी थेपला; नाश्ता आणि डब्यासाठी परफेक्ट रेसिपी

15 Minutes Breakfast: फक्त 15 मिनिटांत तयार करा मऊ, चवदार आणि पौष्टिक मसाला मेथी थेपला; नाश्ता, डबा आणि प्रवासासाठी उत्तम पर्याय.
Masala Methi Thepla

Masala Methi Thepla

sakal

Anushka Tapshalkar
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गुजरातमधील प्रसिद्ध आणि पारंपरिक पदार्थांपैकी मेथी थेपला हा अनेकांच्या आवडीचा पदार्थ आहे. ताजी मेथी, गव्हाचे पीठ आणि मसाल्यांपासून तयार होणारा हा थेपला चविष्ट, पौष्टिक आणि पोटभर खाण्यासाठी उत्तम पर्याय मानला जातो. नाश्ता, डब्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या चहासोबतही तो सहज खाता येतो.

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