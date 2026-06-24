Masala Methi Thepla: 15 मिनिटांत तयार करा मऊ, चवदार मसाला मेथी थेपला; नाश्ता आणि डब्यासाठी परफेक्ट रेसिपी

गुजरातमधील प्रसिद्ध आणि पारंपरिक पदार्थांपैकी मेथी थेपला हा अनेकांच्या आवडीचा पदार्थ आहे. ताजी मेथी, गव्हाचे पीठ आणि मसाल्यांपासून तयार होणारा हा थेपला चविष्ट, पौष्टिक आणि पोटभर खाण्यासाठी उत्तम पर्याय मानला जातो. नाश्ता, डब्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या चहासोबतही तो सहज खाता येतो..मेथी थेपल्यासाठी लागणारे साहित्य2 कप गव्हाचे पीठ1 कप बारीक चिरलेली ताजी मेथी1/2 टीस्पून हळद1 टीस्पून लाल तिखट1/2 टीस्पून जिरेपूड1/2 टीस्पून धणेपूड1-2 हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)1 इंच आले (किसलेले)2 टेबलस्पून दही1 टेबलस्पून तेलचवीनुसार मीठआवश्यकतेनुसार पाणी.कृती- सर्वप्रथम मेथीची पाने स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घ्या.- एका मोठ्या भांड्यात गव्हाचे पीठ, हळद, लाल तिखट, जिरेपूड, धणेपूड आणि मीठ एकत्र करा. त्यामध्ये चिरलेली मेथी, हिरवी मिरची आणि आले घाला.- यानंतर दही आणि थोडे तेल घालून मिश्रण एकजीव करा. आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मऊसर पीठ मळून घ्या. पीठ खूप चिकट किंवा खूप घट्ट होणार नाही याची काळजी घ्या.- पीठाचे समान गोळे करून त्याचे पातळ थेपले लाटा. गरम तव्यावर थेपला दोन्ही बाजूंनी भाजून घ्या. वरून थोडे तेल लावून सोनेरी रंग येईपर्यंत शेकून घ्या..मऊ आणि चविष्ट थेपल्यांसाठी टिप्समेथीची पाने नेहमी बारीक चिरा, त्यामुळे ती पिठात व्यवस्थित मिसळतात.दही घातल्याने थेपले अधिक मऊ आणि चवदार होतात.थेपले समान जाडीचे लाटल्यास ते व्यवस्थित शिजतात.मध्यम आचेवर भाजल्यास मसाल्यांचा स्वाद टिकून राहतो आणि थेपले जळत नाहीत.अधिक चवसाठी पिठात थोडे तीळ किंवा बेसनही घालू शकता.गरमागरम मेथी थेपला लोणचे, दही किंवा चहासोबत सर्व्ह करा आणि झटपट तयार होणाऱ्या या पारंपरिक पदार्थाचा आनंद घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.