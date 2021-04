अशी बनवा आरोग्यवर्धक पपईची चटणी ! 

सोलापूर : पपई स्वादिष्ट तर आहेच, शिवाय आरोग्यासाठीही लाभकारी. सहज पचणारे फळ आहे. पपई भूक आणि शक्ती वाढविते. प्लीहा, यकृत रोगमुक्त ठेवणारे आणि कावीळ यासारख्या रोगांपासून मुक्ती देणारे हे फळ आहे. पपई शरीरातील कोलेस्टेरॉल कमी करते. वजन घटवण्यास मदत होते. रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. मधुमेहींसाठी गुणकारी, डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते, सांधेदुखीपासून आराम मिळतो, पचन सुधारते. अशा या अनेकविध गुणकारी पपईची चटणी टेस्टी बनते. चला तर मग पपईची चटणी कशी बनवली जाते याची कृती जाणून घेऊया... साहित्य...

500 ग्रॅम कच्चा पपई, 300 ग्रॅम साखर, 25 ग्रॅम खजूर, 25 ग्रॅम मनुका, 25 ग्रॅम आमचूर, 25 ग्रॅम लाल तिखट, 1 टी स्पून जिरे, 1 टी स्पून राई, 2 टीस्पून मिरपूड, 2-3 तुकडे दालचिनी, 2 मोठी वेलची, 2 लवंगा, चवीनुसार मीठ. कृती... एक पपई सोलून त्याचे लहान तुकडे करा. त्यांना पाण्यात उकळा. उकळल्यावर एकदा काढा. एक- दोन उकळ्यांनंतर तुकडे काढा आणि सुमारे एक तास उन्हात वाळवा.

जिरे, राई, मिरपूड, दालचिनी, मोठी वेलची, लवंगा बारीक पिसून घ्या. त्यात आमचूर आणि लाल तिखट घाला.

फ्राय पॅनमध्ये साखर घाला. सुमारे 1 ग्लास पाणी घाला. जेव्हा थोडंसं घट्ट होण्यास सुरवात होते तेव्हा पिसून ठेवलेले मसाले घाला. बारीक चिरलेले खजूर आणि मनुका मिसळा. पपईचे तुकडे घालून शिजवा. चवीनुसार मीठ घाला.

कच्च्या पपईची चटणी तयार आहे. आपण इच्छित असल्यास, त्यात अर्धा टी स्पून ऍसिटिक ऍसिड टाकू शकता, यामुळे चटणी जास्त काळ टिकेल. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Solapur : Make healthy papaya chutney and learn the benefits of papaya