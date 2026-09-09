Soyabean Medu Vada: घरात उडीद डाळ नाही? टेन्शन नको! 10 मिनिटांत बनवा सोयाबीनपासून मेदू वडा; जाणून घ्या रेसिपी

Protein-Rich Medu Vada Without Urad Dal: नेहमीचा मेदू वडा खाऊन कंटाळा आला असेल, तर सोयाबीन मेदू वडा एकदा नक्की करून पाहा! सोयाबीन, पोहे आणि मसाल्यांपासून तयार होणारा हा वडा चविष्ट, कुरकुरीत आणि प्रोटीनने भरपूर आहे. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यासाठी हा हटके पर्याय ठरू शकतो..साहित्य१ कप सोयाबीन चंक्स½ कप जाड पोहे३ टेबलस्पून तांदळाचे पीठ किंवा रवा½ कप दही१ मध्यम कांदा, बारीक चिरलेला२ हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेल्या१ टीस्पून आले-लसूण पेस्ट½ टीस्पून जिरेचिमूटभर हिंगमूठभर कोथिंबीर, बारीक चिरलेलीकढीपत्त्याची पाने, बारीक चिरलेलीचवीनुसार मीठतळण्यासाठी तेल.कृतीसर्वप्रथम सोयाबीन चंक्स गरम पाण्यात ५ ते ७ मिनिटे उकळून घ्या. ते मऊ झाल्यावर पाणी काढून थंड होऊ द्या. त्यानंतर हाताने सोयाबीनमधील सगळे पाणी नीट पिळून काढा.पोहे दोन वेळा पाण्याने धुऊन घ्या आणि पाणी पूर्ण निथळू द्या. पोहे साधारण ५ मिनिटे तसेच ठेवून मऊ होऊ द्या.मिक्सरमध्ये पाणी पिळून घेतलेले सोयाबीन आणि पोहे घ्या. त्यात दही घालून जाडसर आणि चिकट मिश्रण वाटून घ्या. वाटताना अजिबात पाणी घालू नका..हे मिश्रण एका भांड्यात काढा. त्यात तांदळाचे पीठ किंवा रवा, चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट, जिरे, हिंग, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि मीठ घाला.सगळे साहित्य चांगले एकत्र करून मऊसर गोळ्यासारखे मिश्रण तयार करा. मिश्रण जास्त पातळ वाटत असेल तर त्यात आणखी १ टेबलस्पून तांदळाचे पीठ घाला.कढईत तेल गरम करून घ्या. हाताला थोडे पाणी किंवा तेल लावा. मिश्रणाचा लिंबाएवढा गोळा घेऊन गोल करा आणि हलका चपटा करा.मध्यभागी अंगठ्याने छिद्र करून नेहमीच्या मेदू वड्यासारखा आकार द्या. वडा अलगद गरम तेलात सोडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.