फूड

Soyabean Medu Vada: घरात उडीद डाळ नाही? टेन्शन नको! 10 मिनिटांत बनवा सोयाबीनपासून मेदू वडा; जाणून घ्या रेसिपी

Soyabean Medu Vada Recipe: उडीद डाळ नसली तरी सोयाबीन, पोहे आणि मसाल्यांपासून १० मिनिटांत बनवा कुरकुरीत, चविष्ट आणि प्रोटीनयुक्त मेदू वडा!
Soyabean Medu Vada Recipe: Try This Easy Protein-Rich Twist on Classic Medu Vada

Soyabean Medu Vada Recipe: Try This Easy Protein-Rich Twist on Classic Medu Vada

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Protein-Rich Medu Vada Without Urad Dal: नेहमीचा मेदू वडा खाऊन कंटाळा आला असेल, तर सोयाबीन मेदू वडा एकदा नक्की करून पाहा! सोयाबीन, पोहे आणि मसाल्यांपासून तयार होणारा हा वडा चविष्ट, कुरकुरीत आणि प्रोटीनने भरपूर आहे. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यासाठी हा हटके पर्याय ठरू शकतो.

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