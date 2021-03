पानप्रेमींसाठी स्पेशल पान आईस्क्रीम रेसिपी

सातारा : होळीनंतर कडक उन्हाळा सुरु हाेताे आणि उन्हाच्या तापीपासून वाचविण्यासाठी माणसांना रंगांच्या उत्सवाचा आनंद घेण्यास कारण मिळते. उष्णतेला पराभूत करण्यासाठी आइस्क्रीम ही आपली सर्वोच्च निवड असते. त्यासाठी आईस्क्रीम घरीच का बनवत नाही? आम्ही आपल्याला फक्त एका आईस्क्रीमची रेसिपी देत नाही तर पान नवाबी आईस्क्रीमची एक अनोखी रेसिपी देत ​​आहोत.



हे मलईदार पान फ्लेव्हर्ड आइस्क्रीम तयार करण्यास दोनच मिनिटे लागतील, उर्वरित, फक्त सेट करण्यासाठी फ्रीजरमध्ये ठेवा. हे इतके सोपे आहे की ही आश्चर्यकारक कृती आमच्याबरोबर सामायिक केल्याबद्दल आपण आमचे आभार मानू शकता. आईस्क्रीम सुपर क्रीमी आणि सुपर चवदार पान नवाबी आईस्क्रीम जाणून घ्या कृती : सर्व प्रथम पॅन मसाला तयार करा. त्यात एका जातीची बडीशेप उकडलेली नारळ, गुलकंद आणि वेलची पूड घालावी. तीन सुपारीची पाने (सुपारी) घ्या आणि त्याचे लहान तुकडे करा. ग्राइंडर मध्ये मिक्स करावे. 10 काजू, 6-7 बदाम आणि सुमारे 4-5 चिरलेली खजूर घाला. त्यात थोडीशी डाळ घाला आणि पॅन मसाला तयार होईल ग्रील्ड फ्रेश मलई मसाला घाला, साखर आणि काही दूध घाला, थोडी हिरवी फूड कलर घाला आणि सर्व काही एकत्र मिसळा. आता कडक हवाबंद कंटेनरमध्ये घाला. कुट्टी फ्रूट, नट इत्यादी सजवा आणि क्लिंग रॅपने झाकून ठेवा आणि झाकण बंद करा, नंतर 7-8 तास गोठवा. चेहऱ्याला आणि त्वचेला सुंदर ठेवण्यासाठी मेथीबियांचा करा वापर



Web Title: special recipe if you are paan lovers you can try this 2 minute paan ice cream