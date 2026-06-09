फूड

तिखट-चटपटीत मसाले आणि वितळलेलं चीज; हा 'बेल पेपर टोस्ट' सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ठरतो परफेक्ट स्नॅक

Spicy Cheesy Bell Pepper Toast: तिखट मसाले, रंगीत बेल पेपर आणि वितळलेलं चीज यांचा भन्नाट कॉम्बो असलेला हा खुसखुशीत टोस्ट सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत परफेक्ट स्नॅक आहे.
Best spicy cheese toast recipe for breakfast and evening snacks

Best spicy cheese toast recipe for breakfast and evening snacks

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

रोजच्या नाश्त्यात काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट खायचं असेल, तर हा चीजी बेल पेपर टोस्ट तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे. रंगीबेरंगी शिमला मिरची, तिखट-चटपटीत मसाले आणि भरपूर वितळलेलं चीज यामुळे प्रत्येक एकदम टेस्टी लागतो. बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून मऊ, चीजने भरलेला हा टोस्ट सकाळच्या नाश्त्यासाठी, संध्याकाळच्या भुकेसाठी किंवा मुलांच्या डब्यासाठीही उत्तम पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे लगेच लिहून घ्या कमी वेळात होणारी टेस्टी रेसिपी.

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