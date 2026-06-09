तिखट-चटपटीत मसाले आणि वितळलेलं चीज; हा 'बेल पेपर टोस्ट' सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ठरतो परफेक्ट स्नॅक

रोजच्या नाश्त्यात काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट खायचं असेल, तर हा चीजी बेल पेपर टोस्ट तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे. रंगीबेरंगी शिमला मिरची, तिखट-चटपटीत मसाले आणि भरपूर वितळलेलं चीज यामुळे प्रत्येक एकदम टेस्टी लागतो. बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून मऊ, चीजने भरलेला हा टोस्ट सकाळच्या नाश्त्यासाठी, संध्याकाळच्या भुकेसाठी किंवा मुलांच्या डब्यासाठीही उत्तम पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे लगेच लिहून घ्या कमी वेळात होणारी टेस्टी रेसिपी..साहित्यरंगीत ढोबळी मिरची (बारीक चिरलेली)कांदालसूणहिरवी मिरचीकोथिंबीरमीठकाळी मिरी पावडर.चिली फ्लेक्सओरेगॅनोपाप्रिकापेरी-पेरी मसालामोझरेला चीजचेडर चीजबटरब्रेड.कृती- कांदा, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर चॉपरमध्ये बारीक करून घ्या. - हे मिश्रण चिरलेल्या ढोबळी मिरचीत मिसळा. त्यात मीठ, काळी मिरी, चिली फ्लेक्स, ओरेगॅनो, पाप्रिका आणि पेरी-पेरी मसाला घालून चांगले एकजीव करा.- यानंतर मोझरेला आणि चेडर चीज घालून हलक्या हाताने मिसळा. हे चीज नसतील तरी तुम्ही साधं चीज वापरू शकता.- ब्रेडच्या स्लाइसवर बटर लावा आणि तयार मिश्रण भरपूर प्रमाणात पसरवा. - तव्यावर किंवा टोस्टरमध्ये दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.