वर्षभर वापरु शकता मसालेदार कांदा-लसूण चटणी; जाणून घ्या बनविण्याची पद्धत

सातारा : आठवड्यातील प्रत्येक दिवशी स्वयंपाक करणे सोपे काम नाही. असे दिवस असेही असतील जेव्हा आपल्याला साधी मसूर किंवा खिचडी खावी लागेल आणि साेबत चटणी, लोणचे आलेच. अशा असंख्य चटणी रेसिपी आहेत ज्या विविध प्रसंगी आपल्याला साथ देतात. अशीच एक चटणी म्हणजे कांदा चटणी. ही जाड, लाल, मसालेदार सॉस सारखी असते. फूड व्लॉगर रेशू यांनी दिलेली कांदा चटणीची ही रेसिपी लसूण आणि मोहरीच्या दाण्यांसहही येते.



अशी बनवा मसालेदार कांदा-लसूण चटणी भिजलेली सोललेली कांदे घ्या आणि साधारणपणे चिरून घ्या. मसाला तयार करायला सुरुवात करा. धनिया, मेथी दाणे, जिरे, एका जातीची बडीशेप आणि कढईत वाळवल्यास मसाल्यातील त्याचा ओलावा दूर होतो. ज्यामुळे चटणी जास्त काळ साठण्यास मदत होते. साधारण दोन मिनिटानंतर हिंग घालावी. गॅस बंद करा आणि मसाले थंड होऊ द्या. मसाल्यांना वेगळ्या प्लेटवर ठेवा. थंड झाल्यावर त्यांना दळा. कढईत आपल्या तेल घ्या. तेल तापू द्या. लसूण, कांदा मिक्स करावे आणि कांदा किंचित मऊ होईपर्यंत एकत्र मिसळा, मध्यम आचेवर मिक्स करावे. कोरडी लाल तिखट आणि एकत्र तळा, थंड होऊ द्या. एकत्र मसाला बारीक करा. कांदा-मिरचीचे मिश्रण एकत्र बारीक करून घ्या. एक कढई घ्या, उरलेल्या तेलाबरोबर त्यात मोहरी आणि एका जातीची बडीशेप घालावी आणि एकत्र भाजून घ्या. या टेम्परिंगमध्ये कांद्याची पेस्ट घाला. काश्मिरी लाल तिखट, मीठ, आंबा पावडर, आणि आपण आत्ता बनवलेले मसाले. सर्वकाही मिसळा. सर्वकाही एकत्र गरम गॅसवर 3-4 मिनिटे तळा. गॅस बंद करा, एका भांड्यात चटणी काढा. आपण चटणीला एअर टाइट कंटेनरमध्ये एक वर्षासाठी ठेवू शकता. या चटणीत पराठा, नान, रोटी, तांदूळ अशा अनेक गोष्टी जोडल्या जाऊ शकतात.

