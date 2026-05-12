Spinach Corn Toast Recipe: १० मिनिटांत झटपट तयार करा स्वादिष्ट पालक-कॉर्न टोस्ट; सकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट पर्याय!

Healthy Breakfast Ideas: दिवसाची सुरुवात उत्साहाने आणि ऊर्जा भरून करण्यासाठी सकाळचा पौष्टिक नाश्ता खूप महत्त्वाचा असतो. चविष्ट आणि हेल्दी नाश्ता शरीराला आवश्यक पोषण देण्यासोबतच दिवसभर फ्रेश ठेवण्यास मदत करतो. रोजचे तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला असेल, तर आज काहीतरी झटपट, टेस्टी आणि हेल्दी ट्राय करा. सकाळ आणखी खास बनवण्यासाठी स्वादिष्ट पालक-कॉर्न टोस्टची ही सोपी रेसिपी नक्की करून पाहा..साहित्यबटर – १ टेबलस्पूनलसूण पाकळ्या – ३ ते ५ (बारीक चिरलेल्या)पालक – एक मूठभर (बारीक चिरलेला)मक्याचे दाणे – एक मूठभरओरेगॅनो – २ टीस्पूनचिली फ्लेक्स – २ टीस्पूनमीठ – चवीनुसारमैदा – १ टेबलस्पूनदूध – १ कपचीज – आवश्यकतेनुसारटोस्ट केलेल्या ब्रेडच्या स्लाइस.Healthy Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्याला द्या एकदम हटके ट्विस्ट – काही मिनिटांत बनवा क्रिमी, क्रंची आणि एनर्जीने भरलेला पीनट बटर फ्रेंच टोस्ट!.कृतीएका पॅनमध्ये बटर तापवून त्यात चिरलेला लसूण परतून घ्या.त्यात पालक आणि मक्याचे दाणे घालून थोडे परतून घ्या.आता त्यात मैदा टाकून हलके परता आणि हळूहळू दूध टाकून मिश्रण घट्ट होईपर्यंत ढवळा.त्यामध्ये मीठ, ओरेगॅनो आणि चिली फ्लेक्स टाकून व्यवस्थित मिसळा.तयार केलेले मिश्रण टोस्ट केलेल्या ब्रेडच्या तुकड्यावर पसरा.चीज वरून किसून घाला आणि ओव्हन किंवा तव्यावर ठेवून चीज वितळेपर्यंत शिजवा.गरमागरमा पालक-कॉर्न टोस्ट सर्व्ह करा.