Spinach Oats Tikki: हेल्दी नाश्त्यासाठी उत्तम पर्याय! १० मिनिटांत बनवा हेल्दी अन् कुरकुरीत पालक-ओट्सची टिक्की

सकाळच्या नाश्त्यासाठी रोज पोहे, उपमा किंवा थालिपीठ खाऊन कंटाळा आला असेल, तर आज काहीतरी हेल्दी आणि चविष्ट ट्राय करा. पालक, ओट्स, पनीर आणि हिरव्या भाज्यांपासून तयार होणारी ही टिक्की पोटभरीची असून सकाळची सुरुवात पौष्टिक नाश्त्याने करण्यासाठी एकदम योग्य आहे..साहित्यपालक – २५० ग्रॅमझुकीनी – १ छोटीहिरवे वाटाणे – १ कपआले – २ इंचओट्स – ८ टेबलस्पूनदही किंवा हंग कर्ड – ४ ते ५ टेबलस्पूनमखाना – १ कप.पनीर – १०० ग्रॅमबेसन – २ टेबलस्पूनकाळी मिरी पावडर – १ टीस्पूनभाजलेल्या जिऱ्याची पावडर – १.५ टीस्पूनचाट मसाला – १.५ टीस्पूनमीठ – चवीनुसारतेल – टिक्की भाजण्यासाठी.कृती१. सर्वप्रथम पालक, हिरवे वाटाणे आणि आले गरम पाण्यात घालून उकळून घ्या.२. भाज्या उकडल्यानंतर त्यातील पाणी पूर्णपणे काढून टाका. पालक आणि वाटाण्यातील अतिरिक्त पाणी हाताने चांगले पिळून घ्या. या भाज्या साधारण ५ मिनिटे थंड होऊ द्या.३. एका भांड्यात ओट्स, दही आणि थोडे मीठ घालून चांगले मिसळा. हे मिश्रण १० मिनिटे झाकून ठेवा, जेणेकरून ओट्स दह्यातील पाणी शोषून घेतील.४. आता झुकीनी किसून त्यावर थोडे मीठ घाला. ५ मिनिटे ठेवून त्यातील अतिरिक्त पाणी पिळून काढा. मखाना २ ते ३ मिनिटे पाण्यात भिजवून घ्या..५. मिक्सरमध्ये उकडलेला पालक, हिरवे वाटाणे, आले, पनीर आणि पाण्यातून काढलेला मखाना घाला. याची जाडसर आणि थोडी भरड पेस्ट करून घ्या.६. ही पेस्ट ओट्सच्या मिश्रणात घाला. त्यात किसलेली झुकीनी, बेसन, काळी मिरी, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर आणि चाट मसाला घाला.७. सर्व साहित्य एकजीव होईपर्यंत चांगले मिक्स करा. तयार मिश्रणाचे छोटे-छोटे गोळे करून त्यांना टिक्कीचा आकार द्या.८. टिक्की आधीच बनवून ठेवायच्या असतील तर त्या झाकून फ्रिजमध्ये ठेवू शकता.९. खाण्याच्या वेळी टिक्कीवर थोडे तेल लावून २०० डिग्री सेल्सिअस तापमानावर एअर फ्रायरमध्ये १५ मिनिटे एअर फ्राय करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.