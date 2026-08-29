फूड

Spinach Oats Tikki: हेल्दी नाश्त्यासाठी उत्तम पर्याय! १० मिनिटांत बनवा हेल्दी अन् कुरकुरीत पालक-ओट्सची टिक्की

Spinach Oats Tikki Recipe: पालक, ओट्स आणि पनीरपासून बनवा हेल्दी अन् कुरकुरीत पालक-ओट्स टिक्की; सकाळच्या नाश्त्यासाठी हा झटपट आणि चविष्ट पर्याय नक्की ट्राय करा.
Spinach Oats Tikki Recipe

Spinach Oats Tikki Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

सकाळच्या नाश्त्यासाठी रोज पोहे, उपमा किंवा थालिपीठ खाऊन कंटाळा आला असेल, तर आज काहीतरी हेल्दी आणि चविष्ट ट्राय करा. पालक, ओट्स, पनीर आणि हिरव्या भाज्यांपासून तयार होणारी ही टिक्की पोटभरीची असून सकाळची सुरुवात पौष्टिक नाश्त्याने करण्यासाठी एकदम योग्य आहे.

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