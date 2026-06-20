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Aloo Cheese Thecha Paratha: साधा पराठा विसराल; एकदा खा हा आलू चीज ठेचा पराठा!

Weekend Special Breakfast Recipe: ठेच्याचा तिखटपणा, बटाट्याचा मऊपणा आणि चीजची मजा असलेला हा आलू चीज ठेचा पराठा एकदा खाल तर साधा पराठा विसराल!
Aloo Cheese Thecha Paratha Recipe

Aloo Cheese Thecha Paratha Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

घरात साधे पराठे तर नेहमीच होतच असतात; पण त्यात जर ठेच्याची झणझणीत चव, बटाट्याची मऊसर टेक्चर आणि चीजचा ताणला जाणारा मजेदार ट्विस्ट मिळाला, तर? हा पराठा, जो सकाळचा नाश्ता असो, संध्याकाळची हलकी भूक असो किंवा मित्रमैत्रिणींसोबतची छोटी गेट-टुगेदर पार्टी; प्रत्येक वेळी अगदी परफेक्ट ठरतो! एकदा हा आलू-चीज ठेचा पराठा करून पाहिला, की पुन्हा साधा पराठा करण्याची आठवणही येणार नाही.

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