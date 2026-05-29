Shahi Mango Malai Toast: ब्रेड, आंबा आणि मलाईची कमाल! फक्त २० मिनिटांत तयार करा शाही मँगो मलाई टोस्ट

Delicious Shahi Mango Toast Recipe: उन्हाळ्यात आंब्याचे पदार्थ खायला सगळ्यांनाच आवडतात. नेहमीचा मँगो शेक किंवा आईस्क्रीम खाऊन कंटाळा आला असेल, तर घरच्या घरी एकदम शाही आणि स्वादिष्ट 'मँगो मलाई टोस्ट' नक्की ट्राय करा. ब्रेड, आंबा आणि पनीरपासून तयार होणारी ही स्वीट डिश फक्त २० मिनिटांत तयार होते. वरून ड्रायफ्रुट्सची सजावट आणि आतमध्ये मऊ मलाईदार फिलिंग यामुळे प्रत्येक घासाची चव आणखी खास लागते. पाहूया ही भन्नाट रेसिपी..साहित्य१ कप आंब्याचे काप१०० ग्रॅम पनीर१/४ कप + १/२ कप साखर२ हिरव्या वेलची१/४ कप दूध पावडर१/३ कप दूध.१ चमचा तूप२ ते ३ केशर काड्या३ ते ४ ब्रेड स्लाईसतळण्यासाठी तेल१/२ कप पाणीड्रायफ्रुट्स आवश्यकतेनुसार.कृती सर्वप्रथम मिक्सरमध्ये आंब्याचे काप, पनीर, साखर, दूध पावडर, वेलची आणि दूध घालून गुळगुळीत पेस्ट तयार करा.आता पॅनमध्ये तूप गरम करून त्यात हे मिश्रण आणि केशर घाला. सतत ढवळत थोडे जाडसर होईपर्यंत शिजवा.ब्रेडच्या स्लाईसच्या कडा काढून त्या तेलात हलक्या सोनेरी रंगावर तळून घ्या.दुसऱ्या पॅनमध्ये साखर, पाणी, वेलची आणि केशर घालून गोड पाक तयार करा.आता एका तळलेल्या ब्रेड स्लाईसवर तयार मँगो मलाई मिश्रण लावा आणि दुसऱ्या स्लाईसने बंद करा.तयार टोस्ट काही मिनिटे साखरेच्या पाकात मुरू द्या.शेवटी प्लेटमध्ये काढून वरून ड्रायफ्रुट्स घाला. तयार आहे स्वादिष्ट शाही मँगो मलाई टोस्ट!