Spinach Egg Rice: रविवारच्या लंचसाठी बेस्ट! अवघ्या २० मिनिटांत बनवा प्रोटीनयुक्त गार्लिक पालक एग राईस; चवही जबरदस्त!

Protein Rich Garlic Palak Egg Fried Rice for Lunch: रविवार म्हणजे सुट्टीचा दिवस! या दिवशी नाश्त्यापासून जेवणापर्यंत काहीतरी हटके आणि चविष्ट खाण्याची इच्छा होते. पण त्यासाठी तासन् तास स्वयंपाकघरात घालवण्याची गरज नाही. कमी वेळात तयार होणारा आणि चवीसोबतच आरोग्याचीही काळजी घेणारा गार्लिक स्पिनच एग राईस नक्की ट्राय करा. लसूण, पालक, अंडी आणि भात यांच्या मिश्रणातून तयार होणारी ही वन-पॉट रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल!.साहित्य१ ते २ वाट्या शिजवलेला भात२ अंडी१ वाटी बारीक चिरलेला पालक८ ते १० लसूण पाकळ्या२ ते ३ लाल मिरच्या१ ते २ चमचे तेलचवीनुसार मीठआवश्यकतेनुसार काळी मिरी पावडर.Winter Special Broccoli Soup: थंडीच्या दिवसांत शरीराला द्या पोषणाची साथ! बनवा गरमागरम ब्रोकली सूप आणि क्रीमी टोस्ट.कृती1. सर्वप्रथम मिक्सरच्या भांड्यात लसूण पाकळ्या आणि लाल मिरच्या घालून त्याची बारीक पेस्ट तयार करून घ्या.2. आता एका कढईत थोडे तेल गरम करून त्यात दोन अंडी फोडा. अंडी छान फेटून घ्या आणि सतत हलवत भुर्जी तयार करा.3. अंडी शिजल्यानंतर त्यात तयार केलेली लसूण-मिरचीची पेस्ट घाला. त्यानंतर बारीक चिरलेला पालक घालून सर्व मिश्रण चांगले परतून घ्या..4. पालक शिजून त्याचा कच्चेपणा कमी झाल्यानंतर त्यात शिजवलेला भात घाला.5. चवीनुसार मीठ आणि काळी मिरी पावडर घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित एकत्र करा. भाताला मसाल्याचा आणि लसूण-मिरचीचा स्वाद छान लागेपर्यंत परतून घ्या.6. तयार आहे तुमचा गरमागरम गार्लिक स्पिनच एग राईस!.Sprouts Thalipeeth: मोड आलेली कडधान्यं आणि गव्हाचं पीठ, कमी साहित्यात बनवा पौष्टिक थालीपीठ; मुलांच्या डब्यासाठीही उत्तम!.टीपया रेसिपीमधील प्रोटीनचे प्रमाण वाढवायचे असल्यास दोन अंड्यांसोबत अतिरिक्त अंड्याचा पांढरा भाग वापरू शकता. तसेच, शिजवलेला आणि थंड केलेला भात वापरल्यास भाताचा पोत चांगला राहण्यास मदत होते.अवघ्या २० मिनिटांत तयार होणारा हा पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स आणि फायबरचा चांगला मिलाफ आहे. त्यामुळे झटपट जेवणासाठी किंवा वर्कआउटनंतरच्या मीलसाठीही हा पर्याय वापरून पाहू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.