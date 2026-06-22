सावध व्हा ! तुम्ही खात असलेला खवा शुद्ध की सिंथेटिक? घरबसल्या करा 'ही' चाचणी

नरेगा हाळणौर: सकाळ वृत्तसेवासामुदीच्या तोंडावर नाशिककरांचे आरोग्य फुहा एकदा रामभरोसे झाले आहे. बाजारपेठेत वाणान्या मागणीचा गैरफायदा घेत शहरात दररोज टनवारीने रासायनिक प्रक्रियेतून तयार केलेला सिंथेटिक खवा आणि बनावट पनीर विकले जात आहे. ग्राहकांच्या खिशाला कात्री आणि आरोग्याला थेट 'फूड पॉपक्षनिग'वा चोका देवान्या या किटवर 'एफडीए ने विशेष मोहीम उपहती असती, तरी कवारात दाखल झालेल्या बनावट पदाथांच प्रमाण पाहता सणांचा गोडवा आता 'कडू' होण्याची भीती निर्माण झाली आहे..असा बनतो शुद्ध खवामंद किंवा मध्यम आचेवर दूध आटवले जाते. दूथ उकळताना ते सतत ढवळावे लागते जेणेकरून ते कढईला चिकटणार नाही. साधारणपणे एक लिटर चांगल्या दुधापासून १२० ते १३० ग्रॅम खवा मिळतो.शुद्ध बचा बनविण्यासाठी शुद्ध दूध लागते. दुधाचे दर आजघडीला ८५ ते २० रुपये लिटर आहे. प्रतिकिलो खव्याचे दर ४२५ ते ४५० रुपये आहेत. शुद्ध खान्यापासूनच पेढा, बर्फी, गुलाबजाम यासारखे गोड पदार्थ तयार केले जातात..आरोग्याची हानीस्वेिटिया खया किंवा पनौर तयार करताना दुवाऐवजी डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च आणि निकृष्ट दर्जाचे रिफाइंड तेल सर्वांस मिसळले आते. डिटर्जेंट आणि रिफाइंड तेल मिश्रित घटकांमुळे मानवी शरीरातील लिव्हर (यकृत) आणि किडनी यांच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम होतो.'चीज अनालॉग' घातकसध्या बाजारपेठेत शुद्ध पनीरऐवजी चीज अनालॉग किंवा पनीर अनालींग चा वापर वेगाने वाढला आहे. यामध्ये दुधाच्या फॅट्सऐवजी स्वस्त वनस्पती तेल (पाम ऑइल) आणि स्टार्थचा वापर करून हुबेहूब पनीररसखा दिसणारा पदार्थ बनवला जाती. हा पदार्थ आरोग्यासाठी अत्यंत घातक असून, व्यावसायिक नफ्यासाठी हलिलिंग आणि निठाई व्यवसायात याचा वापर वाढला आहे..शुद्ध पनीरशुद्ध दुधापासून चवदार व शुद्ध पनीर तयार केले जाते.शुद्ध दहा लिटर दुधापासून दोन ते सव्वा दोन किलो पनीर तयार होते.शुद्ध स्वरूपाच्या पनीरचा प्रतिकिलो दर ६४० ते ६५० रुपये आहे.बनावट/सिंथेटिक खवा -बनावट खवा दूधाऐवजी अन्य भेसळयुक्त वा निकृष्ट पदार्थांपासून बनविला जातो.विशेषतः भेसळयुक्त दूध, पामतेल, यूरिया यांचा वापर करीत त्यावर रासायनिक प्रक्रिया केली जाते.या खव्याचे दर प्रतिकिलो १५० ते २०० रुपये किलो बाजारात विकला जातो.बनावट पनीरबनावट पनीर तयार करण्यासाठी अशुद्ध वा भेसळयुक्त दुधाचा वापर केला जातो.याशिवाय अनैसर्गिक पदार्थांचा वापर करीत बनावट पनीर तयार केले जाते.बनावट पनीर प्रतिकिलो २५० ते ३०० रुपयांना विकले जाते. .रोखण्यासाठी काय कराव्यात उपाययोजना ?- कडक कायदेशीर कारवाई : केवळ सणापुरती मोहीम न राबवता कारखान्यांची नियमित तपासणी करून परवाने रह करावेत आणि फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.- ग्राहकांची जागृती : अधिकृत आणि नामांकित दुकानातूनच (बिल घेऊन) खरेदी करण्याचा आग्रह धरावा. अत्यंत स्वस्त दरात मिळणाऱ्या खवा-पनीवर संशय घ्यावा.- कडक सीमा तपासणी : शेजारील जिल्ह्यांतून किंवा राज्यांतून येणाऱ्या खव्याच्या गाड्यांची नाशिकच्या वेशीवरच कडक तपासणी व्हावी..नफ्याची टक्केवारीबनावट खवा आणि पनीरच्या माध्यमातून दुप्पट ते तिपटीने नफा कमविला जातो. विशेषतः केटरिंग व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात बनावट खवा आणि पनीरची खरेदी केली जाते. याशिवाय काही हॉटेल व मिठाई विक्रेत्यांकडून बनावट खवा व पनीरचा वापर करून पदार्थ बनविले जातात. यातून तेही मोठ्या प्रमाणात नफा कमवितात..सणासुदीच्या काळात खवा आणि पनीरची विक्री अधिक होते. साधारणतः दोन ते तीन टनापर्यंत विक्रीचा व्यावसायिकांनी अंदाज व्यक्त केला आहे. तर, सध्याच्या घडीला एका दिवसाला पनीर दीड ते दोन टनापर्यंत, तर खवा वा त्यापासून बनविले जाणाऱ्या पदार्थांचीही एक ते दीड टनापर्यंत विक्री होत असल्याचा अंदाज व्यावसायिकांनी व्यक्त केला आहे.शुद्ध दुधाचे दर ८५ ते ९० रुपये प्रतिलिटर आहेत. शुद्ध खवा वा पनीरचे दरही बनावटपेक्षा दुप्पट ते तिपटीने अधिक असतात. त्यामुळे केटरिंग, हॉटेल, सर्वसामान्य मिठाई विक्रेत्यांना महागाचे खवा व पनीर घेणे परवडत नाही. त्यामुळे ते बनावट खवा, पनीर खरेदीवरच अधिक भर देतात..बनावट खवा-पनीर कसे ओळखावे ?- ग्राहकांनी सतर्क राहून घरच्या घरी साध्या चाचण्यांद्वारे हे पदार्थ शुद्ध आहेत की नाही, हे तपासणे गरजेचे आहे.- पनीरचा तुकडा कोमट पाण्यात उकळून घ्या आणि त्यावर आयोडीनचे काही थेंब टाका. रंग निळा झाल्यास पनीरमध्ये 'स्टार्च' किंवा पिठाची भेसळ आहे.- खव्याचा छोटा तुकडा हातावर घेऊन बोटांनी चांगला चुरगाळा. तेलकटपणा/चिकटपणा: खरा खवा तेलकट सुटेल, बनावट खवा कोरडा किंवा चिकट जाणवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.