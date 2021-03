दाेन दिवसांपासून ते महिनाभर पनीर ठेवू शकता तुम्ही ताजे; कसे ते जाणून घ्या

सातारा : खाण्याच्या वस्तू व्यवस्थित ठेवल्या गेल्या नाही तर त्या लवकर खराब होतात. परंतु जेवण आणि पदार्थ बर्‍याच काळासाठी आपण ताजे ठेवू शकताे. यातील एक पनीर आहे. डेअरी आयटम असूनही, आपण बर्‍याच काळासाठी पनीर ताजे ठेवू शकताे. सर्वात चांगली गोष्ट अशी आहे की जर आपण पनीर व्यवस्थित ठेवले तर आपण 2 दिवसांपासून ते महिन्यापर्यंत ताजेपणा खाता येऊ शकते. आज आम्ही तुम्हाला घरी पनीर साठवण्याच्या तीन पद्धती सांगणार आहोत. त्यांचा अवलंब करून आपण पनीर बर्‍याच दिवसांसाठी ताजे ठेवू शकता. पनीर पाण्यात ठेवा जर आपल्याला पनीर एक ते दोन दिवस साठवायची असेल तर यासाठी आपल्याला एका भांड्यात पाणी भरावे लागेल आणि त्यात पनीर घालून आणि ते फ्रीजच्या आत ठेवावे लागेल. पनीर पूर्णपणे पाण्यात आहे का हे तापास. जर पनीर पूर्णपणे पाण्यात बुडत नसेल तर ते कडक होईल आणि आंबटही होईल. अशा परिस्थितीत पनीरची चव खराब होईल. या प्रकारची पनीर पिवळ्या रंगात दिसते. पनीर मीठाच्या पाण्यात ठेवा पनीर एका आठवड्यासाठी ताजे ठेवू इच्छित असाल तर ते साठवण्याची पद्धत थोडीशी बदलते. आपल्याला एका भांड्यात पाणी भरावे लागेल आणि एक चमचे मीठ विरघळवावे लागेल (सामान्य मीठाचे अनन्य उपयोग). आता तुम्ही त्यात पनीर घाला. पनीर पाण्यामध्ये चांगले बुडलेले असल्याची खात्री करा. आता वाटी झाकून ठेवा. 2 दिवसांनंतर आपण वाटी आणि पाणी दोन्ही बदलू शकता. आपण आठवड्यात दाेन वेऴा असे करा. अशा प्रकारे, आपण आठवड्यातून 10 दिवसांसाठी पनीर ताजे ठेवू शकता. पनीर झिप बॅगमध्ये ठेवा आपल्याला महिन्यासाठी पनीर साठवायची असेल तर पद्धत वेगळी आहे. पनीरचे तुकडे करावे लागतील. हे तुकडे ट्रेमध्ये ठेवा आणि ते ट्रे फ्रीजरमध्ये ठेवा. पनीर बर्फासारखी कठीण झाल्यावर ती एका झिप बॅगमध्ये ठेवा. बॅग फ्रीजरमध्ये ठेवा. जेव्हा तुम्हाला पनीरची भाजी बनवायची असेल तर ते फ्रीजरमधून काढा आणि प्रथम कोमट पाण्यात बुडवून घ्या. यानंतर तुम्हाला दिसेल की ते मऊ होईल. अशा प्रकारे, आपण एका महिन्यासाठी हे पनीर वापरू शकता. आणखी काही टिप्स पनीर दही, व्हिनेगर आणि लिंबाचा रस घाला. यामुळे पनीर मऊ होते. पनीर फाडल्यानंतर त्याचे उरलेले पाणी फेकून देऊ नका. हे पाणी साठवा आणि पुढच्या वेळी आपण पनीर फाडता तेव्हा आपण ते वापरू शकता. पनीर फाडल्यानंतर एकदा थंड पाण्याने धुवा म्हणजे ते दही, व्हिनेगर किंवा लिंबाचा आंबटपणा काढून टाकेल आणि पनीर बर्‍याच काळ चांगले राहील. घरच्या घरी सहज बनवा गरम सामोसाचे 5 प्रकार

Web Title: three easy ways to keep paneer fresh at home storage tips satara marathi news