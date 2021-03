30 मिनिटात असा बनवा खवा

सातारा : गुलाब जामुन, बर्फी इत्यादी अनेक मिठाईंमध्ये खवा हा एक महत्वाचा घटक आहे. याशिवाय रबडी आणि रसमलाई सारख्या दुधावर आधारित मिष्टान्न दाट करण्यासाठी देखील याचा उपयोग केला जाऊ शकतो. खवा ज्याला काही महिला मावा नावाने देखील ओळखतात, बाजारात सहज उपलब्धत हाेताे. परंतु तरीही काही महिला भेसळ आणि शुद्धतेमुळे घरी खवा बनविणे पसंत करतात. घरात बनवलेल्या खवामध्ये भेसळ होण्याचा धोका नाही आणि हे तुमच्या आरोग्यासाठीही चांगले आहे. तसेच, आपल्याला चव वर तडजोड करण्याची आवश्यकता नाही. घरी खवा बनवणे खूप सोपे आहे आणि ते तयार करण्यास जास्त वेळ लागत नाही. बनविण्याची पद्धत खवा तयार करण्यासाठी, एका बाटलीच्या भांड्यात दूध उकळवा. जेव्हा दुध उकळते तेव्हा उष्णता कमी करा आणि सुमारे 20 मिनिटे किंवा दूध अर्धा होईपर्यंत उकळवा.

दरम्यान दूध हलविण्यास विसरू नका. असे केल्याने, भांड्याच्या बाजूला दूध दिसत नाही. आपण इच्छित असल्यास, चमच्याच्या मदतीने आपण दुध सर्व बाजूंनी नखांनी कोरडे कवच काढू शकता. दुधात समान रीतीने ढवळत असताना मंद आचेवर शिजवा. परंतु हे लक्षात ठेवा की जर आपल्याला दूध मिळाले नाही तर आपल्याला जळत्या उत्तेजनाचा त्रास मिळेल. जेव्हा दूध कोरडे होते आणि भांडे बाजूला पडत असताना, चमच्याच्या मदतीने, भांड्यातून दूध योग्य प्रकारे टाका. परंतु हे लक्षात ठेवा की दूध अजिबात कोरडे नाही. असे केल्याने खवा कडक होतो आणि खवा थंड असतानाही कोरडे होतो. नंतर गॅस बंद करा, आपला मावा तयार आहे. टिप्स हे करण्यासाठी भारी बाटलीबंद भांडी वापरा. खवा करण्यासाठी दूध घालण्यापूर्वी भांड्याला थंड पाण्याने धुवा, असे केल्याने दूध भांड्याच्या तळाशी स्थिर होत नाही. खवा गोठवण्यापूर्वी पूर्णपणे थंड करावे लागेल. असा बनवा शाही काजू हलवा

