Crispy Potato Chilla Recipe: पोहे, उपमा खाऊन कंटाळलात? मग नाश्त्यासाठी झटपट बनवा कुरकुरीत आणि चविष्ट बटाटा चिल्ला

Quick and Tasty Breakfast Ideas: सकाळचा नाश्ता किंवा संध्याकाळचा चहा… दोन्ही वेळेला काहीतरी पटकन, चविष्ट आणि घरचं खायची इच्छा होतेच ना? अशा वेळी नेहमीचे पोहे-उपमा कंटाळवाणे वाटत असतील, तर बटाट्याचा चिल्ला हा एकदम परफेक्ट पर्याय आहे. बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ आणि मसालेदार चव असलेला हा चिल्ला एकदा ट्राय केला की पुन्हा-पुन्हा बनवावासा वाटतो. खास म्हणजे कच्च्या बटाट्यापासून तयार होणारा हा झटपट नाश्ता कमी साहित्यात, कमी वेळात आणि जास्त चवीत तयार होतो..साहित्यकच्चे बटाटे – २ ते ३ मध्यम आकाराचेबेसन पीठ – ३ ते ४ टेबलस्पून (बाइंडिंगसाठी)रवा – १ टेबलस्पून (कुरकुरीतपणासाठी)कांदा – १ मध्यम (बारीक चिरलेला)हिरवी मिरची – १ ते २ (बारीक चिरलेली)आलं – १ इंच (किसलेले)कोथिंबीर – बारीक चिरलेली.जिरं – ½ टीस्पूनहळद – ¼ टीस्पूनतिखट – ½ टीस्पूनमीठ – चवीनुसारचाट मसाला – ½ टीस्पूनतेल – तळण्यासाठी.कृती- सुरुवातीला बटाटे सोलून किसून घ्या. किसलेले बटाटे थंड पाण्यात धुऊन घ्या आणि त्यातील पूर्ण पाणी हाताने नीट पिळून काढा. ही स्टेप खूप महत्त्वाची आहे, कारण यामुळे चिल्ला अधिक कुरकुरीत होतो.- आता पिळून घेतलेले बटाटे एका मोठ्या भांड्यात घ्या. त्यात कांदा, हिरवी मिरची, आलं आणि कोथिंबीर घाला.- यानंतर बेसन, रवा, जिरं, हळद, तिखट, चाट मसाला आणि मीठ घालून सर्व मिश्रण नीट एकत्र करा.- या मिश्रणात सहसा पाणी घालण्याची गरज नसते, कारण मीठ टाकल्यावर कांदा आणि बटाटा पाणी सोडतात. तरीही मिश्रण खूप कोरडे वाटले तर १–२ टेबलस्पून पाणी घालू शकता.- आता नॉन-स्टिक तवा मध्यम आचेवर गरम करा आणि थोडे तेल लावा. तयार मिश्रणाचा एक मोठा चमचा तव्यावर घालून गोल आकार द्या. खूप जाड किंवा खूप पातळ पसरवू नका.- कडेला थोडे तेल सोडा आणि मध्यम आचेवर खालचा भाग सोनेरी व कुरकुरीत होईपर्यंत शिजू द्या.- नंतर काळजीपूर्वक उलटून दुसरी बाजूही सोनेरी रंग येईपर्यंत शिजवा. साधारण ३–४ मिनिटे लागतात.- दोन्ही बाजूंनी चांगला शिजल्यानंतर गरमागरम चिल्ला चटणी किंवा केचपसोबत सर्व्ह करा.