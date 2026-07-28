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Ragi Uppu Urundai Recipe: नाचणी सत्त्व विसरा! फक्त 1 कप नाचणीच्या पिठापासून बनवा मऊ, चविष्ट उप्पू उरुंडई; नाश्ता आणि टिफिनसाठी बेस्ट

Ragi Uppu Urundai Recipe: नाचणी सत्त्वाला द्या ब्रेक आणि फक्त 1 कप नाचणीच्या पिठापासून तयार करा मऊ, चविष्ट आणि पौष्टिक उप्पू उरुंडई; नाश्ता व टिफिनसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.
Ragi Uppu Urundai Recipe

Ragi Uppu Urundai Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

सकाळच्या घाईत नाश्त्यासाठी किंवा टिफिनसाठी पटकन तयार होणारा, पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थ शोधत असाल, तर नाचणी उप्पू उरुंडई नक्की करून पाहा. नाचणीपासून बनणारा हा पदार्थ फायबर, कॅल्शियम आणि आयर्नने समृद्ध असून मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल.

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