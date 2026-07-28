Ragi Uppu Urundai Recipe: नाचणी सत्त्व विसरा! फक्त 1 कप नाचणीच्या पिठापासून बनवा मऊ, चविष्ट उप्पू उरुंडई; नाश्ता आणि टिफिनसाठी बेस्ट

सकाळच्या घाईत नाश्त्यासाठी किंवा टिफिनसाठी पटकन तयार होणारा, पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थ शोधत असाल, तर नाचणी उप्पू उरुंडई नक्की करून पाहा. नाचणीपासून बनणारा हा पदार्थ फायबर, कॅल्शियम आणि आयर्नने समृद्ध असून मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल..साहित्य1 कप नाचणी पीठ2 कप पाणी2 टेबलस्पून तेल1/2 टीस्पून मोहरी1 टीस्पून जिरे1½ टीस्पून उडीद डाळ1½ टीस्पून चणा डाळ2 हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)1 मध्यम कांदा (बारीक चिरलेला)1 टीस्पून मीठ.Khichu Recipe: नाश्त्याला ट्राय करा गुजराती 'खीचू'; पावसाळ्यात मन जिंकेल हा गरमागरम पदार्थ.कृतीकढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, उडीद डाळ आणि चणा डाळ घाला.डाळ हलकी सोनेरी झाल्यावर हिरवी मिरची आणि कांदा घालून चांगले परतून घ्या.आता त्यात 2 कप पाणी आणि मीठ घालून उकळी येऊ द्या.उकळी आल्यावर नाचणी पीठ थोडे-थोडे घालत सतत ढवळा, जेणेकरून गुठळ्या होणार नाहीत.मिश्रण घट्ट झाल्यावर गॅस बंद करा आणि थोडे थंड होऊ द्या.हाताला थोडे तेल लावून या मिश्रणाचे छोटे-छोटे गोळे तयार करा.हे गोळे स्टीमरमध्ये 10 मिनिटे वाफवून घ्या.गरमागरम नाचणी उप्पू उरुंडई नारळाची, शेंगदाण्याची किंवा आवडत्या चटणीसोबत सर्व्ह करा..टीपअधिक पौष्टिक बनवण्यासाठी या मिश्रणात किसलेले गाजर, कोथिंबीर किंवा कढीपत्ता देखील घालू शकता..Dibba Roti Recipe: बाहेरून क्रिस्पी, आतून स्पंजी! दक्षिण भारताची ही डिब्बा रोटी एकदा नक्की ट्राय करा; चव अशी की पुन्हा बनवाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.