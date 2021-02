हैद्राबादी आणि पनीर बिर्याणीपेक्षा ट्राय करा ऑलिव्ह वेजिटेबल बिर्याणी

बिर्याणी एक लोकप्रिय चवदार डिश आहे. खरंतर ही एक रॉयल डिश आहे, प्राचीन काळी बिर्याणीशिवाय प्रत्येक मेजवानी अपूर्ण मानली जात असे. त्याचबरोबर लग्न किंवा डिनर पार्टीच्या मेनूमध्ये बिर्याणी आवश्यक दिसेलच. बिर्याणी ही तांदळापासून बनवलेले क्लासिक डिश आहे. जी साधारणतः मांस, कोंबडी, भाज्या आणि कोरडे फळ घालून बनविली जाते. जगभरात बिर्याणी बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्राचा वापर केला जातो. जरी बिर्याणी मांसापासून बनविली गेली आहे, परंतु तीची चव कोणत्याही शब्दात वर्णन करता येणार नाही. मात्र असे असले तरी आपल्याला बिर्याणीच्या बर्‍याच शाकाहारी प्रकार सुध्दा मिळतात. बिर्याणीचा हा प्रकार खूप चवदार आहे. आज आपण शाकाहारी बिर्याणीच्या यादीत आणखी एक नाव जोडणार आहोत, याला ऑलिव्ह वेजिटेबल बिर्याणी म्हणतात. आपल्याला नावावरूनच समजले असेलच, भाज्यांबरोबरच बिर्याणीमध्ये ऑलिव्हचा वापर केला गेला आहे. या व्यतिरिक्त त्यात घातलेले मसाले अधिक विशेष बनवतात. मग काय प्रकरण आहे, बिर्याणीची ही मजेदार रेसिपी पाहूया साहित्य 1/4 कप बासमती तांदूळ भिजला

10 हिरव्या ऑलिव्ह

10 ब्लॅक ऑलिव्ह

4 गाजर (अर्धा इंच तुकडे)

10 बेबी कॉर्न (अर्धा इंच तुकडे)

1/2 कप मशरूम

ब्रॉकली 10 ते 12 फुले

1 वाटी वाटाणे

50 मिली (मिली) दूध

तळण्यासाठी तेल

4 मोठे कांदे, कापलेले

2 हिरवी वेलची

1 मोठी वेलची

4 लवंगा

एक इंच दालचिनी

1 तमालपत्र

1/2 टीस्पून लाल तिखटाची लोणची पेस्ट

4--5 हिरव्या मिरच्या

1 टीस्पून धणे पूड

1 चमचा हळद

1 टीस्पून लाल तिखट

3/4 टीस्पून गरम मसाला पावडर

चवीनुसार मीठ

2 चमचे धणे, तुकडे केले

2 चमचे पेपरमिंट, तुकडे करा

1-2 थेंब केवडा

आले (पातळ लांबी मध्ये कट) कसे तयार कराल? गरम दुधात केशर भिजवा. उकळत्या मीठ पाण्यात चार वाट्यामध्ये हिरवी वेलची, काळी वेलची, लवंगा, दालचिनी आणि तमालपत्र तांदूळ घाला आणि तीन चतुर्थांश होईपर्यंत शिजवा. अतिरिक्त पाणी काढा. कढईत तेल गरम करून कांदे सोनेरी होईपर्यंत तळा. शोषक कागदावर ते काढा. सर्व भाज्या स्वतंत्रपणे उकळा. त्यांना ताजे ठेवण्यासाठी थंड पाण्यात धुवा. एका भांड्यात भाजीला दही, तिखट, लाल तिखट, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, हळद, तिखट, मिरची पूड, अर्धा गरम मसाला पावडर, मीठ आणि अर्धा तपकिरी कांदा मिक्स करावे. मिश्रण नॉन-स्टिक खोल पॅनमध्ये ठेवा, ऑलिव्हसमवेत भातावर तांदूळ पसरवा. तांदळाच्या तुलनेत केशर-चव असलेले दूध, धणे पाने, पुदीना पाने, केवडा सार, आले पट्ट्या, उरलेल्या गरम मसाला पावडर घाला. झाकणाने पॅन बंद करा आणि तांदूळ आणि भाज्या शिजल्याशिवाय मध्यम आचेवर शिजवा. यास सुमारे 15-20 मिनिटे लागू शकतात. आपल्या आवडीच्या बुंडी रायताबरोबर गरमा गरम सर्व्ह करा. संपादन - विवेक मेतकर, अकोला

