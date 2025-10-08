Fusion Fasting Recipes : फ्युजन रेसिपी! उपवासासाठी परफेक्ट 'गोड' पर्याय, बनवा फक्त 30 मिनिटांत!

Fusion Vrat Recipes : रताळ्याचे गुलाबजामसाहित्य : रताळी दोनशे ग्रॅम, मिल्क पावडर दोन मोठे चमचा, चिमूटभर खाण्याचा सोडा, तेल, वेलची पूड, केसर, साखर एक वाटी. तळण्यासाठी तेल किंवा तूप. कृती : रताळ्याची साल काढून उकडून घ्यावे. .गार झाल्यावर खिसून घ्यावे. त्यात मिल्क पावडर, वेलदोडा पूड, किंचित बेकिंग सोडा घालून छोटे छोटे गोळे बनवावेत. साखरेचा एकतारी पाक बनवून घ्यावा. त्यात थोडे केसर, वेलदोडा पूड घालावी. तेल गरम करून मध्यम आंचेवर गुलाबजाम तळून पाकात घालावेत. एक तास छान मुरले, की झाले आपले रताळ्याचे गुलाबजाम. उपवासासाठी एक छान पर्याय. - रेखा आळंदकर.कच्च्या केळ्यांचा चिवडासाहित्य : कच्ची केळी चार, शेंगदाणा तेल, मीठ, साखर, लाल तिखट अर्धा चमचा, कढीपत्ता पाच ते सहा पाने, शेंगदाणे, बेदाणे, काजू आवडीनुसार, आमचूर पावडर १ छोटा चमचा. कृती : एका वाटीत अर्धी वाटी पाणी घेऊन त्यात दोन छोटे चमचे मीठ विरघळून घ्यावे, केळ्यांची साल काढून मोठ्या किसणीने किसून घ्यावीत. कढईत तेल गरम करून सर्व कीस मंद आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यावा. .कीस चिकटू नये म्हणून मधूनमधून एक चमचा मिठाचे पाणी घालावे. त्याच तेलात शेंगदाणे, काजू, बेदाणे, कढीपत्ता तळून घ्यावा. चिवडा मसाला तयार करण्यासाठी चवीनुसार मीठ, साखर दोन चमचे, तिखट, आमचूर पावडर सर्व एकत्र करून मिक्सरमधून काढून घ्यावे. तळलेला केळ्यांचा किस, शेंगदाणे, काजू, कढीपत्ता, बेदाणे आणि मसाला एकत्र करून घ्यावा. चिवडा तयार. टीप : केळ्यांचा कीस पूर्ण थंड झाल्याशिवाय मसाला मिक्स करू नये. नाहीतर चिवडा ओलसर होतो. उपवासाला कढीपत्ता चालत नसेल तर नाही घातला तरी चालतो. - गौरी देव-कुलकर्णी.खोबरे रोझ सिरप वड्यासाहित्य : एक नारळ, नारळाचा जेवढा चव होईल तेवढी साखर, दोन ते चार चमचे घट्ट साय, चार ते पाच चमचे रोझ सिरप, आवश्यकतेनुसार तीन ते चार थेंब रोझ इसेन्स, चारोळ्या. कृती : प्रथम नारळ खोवून घ्यावा. खोबऱ्याच्या प्रमाणात साखर व चार चमचे घट्ट साय, रोझ सिरप घालून मिश्रण एकसारखे करावे व थोड्या वेळ झाकून ठेवावे. .झाकल्यामुळे मिश्रण शिजायला सोपे जाते. नंतर जाड बुडाच्या पातेल्यात मिश्रण मध्यम आचेवर शिजवायला ठेवावे. मिश्रण सारखे हलवत राहावे. गोळा घट्ट होत आला, की खाली उतरून त्यात गरजेनुसार रोझ इसेन्सचे थेंब घालावेत. लगेच एकसारखे करून तूप लावलेल्या थाळीवर गोळा प्लास्टिक पेपरच्या सहाय्याने थापावा. चारोळ्या पसरवून त्यावर हलकेच लाटणे फिरवावे. थोड्या वेळाने वड्या पाडाव्यात. रोझ सिरपमुळे रंग व स्वाद छान येतो. त्यामुळे वेलदोडा पूड घालावी लागत नाही.सुप्रिया खासनीसरेसिपी पाठवण्याचा पत्ता : maitrin@esakal.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.