Fusion Breakfast Recipe : उरलेल्या पोळीचे बनवा चटपटीत मटार रोल अन् हिरवी चटणी!

फ्युजन रेसिपीउरलेल्या पोळीचे मटार रोल आणि कोथिंबीरची हिरवी चटणी हे दोन्ही पदार्थ सकाळच्या ब्रेकफास्ट मध्ये आपण नक्कीच बनवू शकतो. रात्रीची शिळी चपातीचा हा फ्युजन पद्धतीचा नाश्ता नक्की बनवा व ही चटणी कोणत्याही पदार्थासोबत खाऊ शकता. .उरलेल्या पोळीचे मटार रोलसाहित्य : दोन ते तीन मऊ शिळ्यापोळ्या, पाऊण वाटी हरबरा डाळीचे पीठ (बेसन), तीन चमचे तांदळाचे पीठ, एक ते दीड वाटी, ओला मटार, अर्धा वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, दोन चमचे लसूण मिरची पेस्ट, अर्धा चमचा हळद, तळण्यासाठी तेल..कृती : प्रथम मटार क्रश (भरडसर) करून घ्यावेत. जास्त बारीक करू नयेत. एका बाऊलमध्ये बेसन, लसूण मिरची पेस्ट, हळद व चवीनुसार मीठ घालून मिश्रण एकसारखे करावे. नंतर त्यात भरडलेले मटार घालून मिश्रण तयार करावे. नंतर थोडे थोडे पाणी घालून मिश्रण मध्यमसर कालवावे. .एकसारखे करावे. नंतर एक मऊसर पोळी घेऊन त्यावर तयार केलेले मिश्रण एकसारखे पसरावे. मिश्रण जास्त जाडसर पसरू नये. मिश्रण लावून झाल्यावर पोळीची घट्ट वळकटी करून घ्यावी. दोन्ही कडा थोड्या मिश्रणाने व्यवस्थित बंद कराव्यात. याप्रमाणे उरलेल्या पोळीचे रोल करावेत. नंतर हे रोल पातेल्यात पाणी घालून चाळणीवर ठेवून नेहमीप्रमाणे पंधरा ते वीस मिनिटे वाफवून घ्यावेत..पूर्ण गार झाल्यावर हवे तेवढ्या रूंदीचे रोल कापून चांगले तळावेत. साँस किंवा कोणत्याही हिरव्या चटणीबरोबर खायला द्यावेत. चविष्ट लागतात, पटकन तयार होतात..कोथिंबीर ओली चटणीकोथिंबीर गड्डी निवडताना कोवळ्या काड्या बाजूला ठेवाव्यात. नंतर त्या स्वच्छ धुवून घ्या. कोरड्या करून घ्या. आता दोन हिरव्या मिरच्या, मीठ, तीन सोललेल्या लसूण पाकळ्या व अर्चा लिंबाचा रस घ्यावा. कोथिंबीर काडा बारीक चिरून घ्या, यामध्ये थोडी कोथिंबीरही चिरून घ्या, मिरच्या बारीक चिरून घ्या. सर्व साहित्य एकत्र करून घ्या..जर चटणी पातळ हवी असेल, तरच दोन चमचे पाणी घाला, मिक्सरमध्ये बाटून घ्या, चटणी बाऊलमध्ये काढली, की लगेच त्यावर लिंबू पिळा व सर्व व्यवस्थित एकत्र करा. म्हणजे चटणीचा हिरवागार रंग छान राहतो. मिरची व मिठाचे प्रमाण आपल्या आवडीप्रमाणे ठेवावे. ही चटणी बटाटा पराठा, सैंडविचबरोबर खायला मस्त लागते.