Vat Purnima Special Upvas Recipe: वट पौर्णिमेनिमित्त बनवा खास, चवदार आणि उपवासासाठी बेस्ट उकडलेल्या रताळ्याचा हेल्दी कीस! लगेच नोट करा रेसिपी

Best Breakfast Ideas for Vat Purnima Fast: उपवासाच्या दिवशी दरवेळी साबुदाण्याची खिचडी किंवा बटाट्याचे पदार्थ खाऊन कंटाळा येणं अगदी साहजिक आहे. अशावेळी काहीतरी वेगळं, चविष्ट आणि पोटभर खायचं असेल, तर रताळ्याचा कीस हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. रताळ्याचा नैसर्गिक गोडवा, तुपाची खमंग चव, शेंगदाण्याच्या कुटाचा कुरकुरीतपणा आणि हिरव्या मिरचीचा हलका तिखटपणा यामुळे हा पदार्थ प्रत्येक घासाला अधिकच स्वादिष्ट लागतो. विशेष म्हणजे, रताळे पौष्टिक असल्यामुळे उपवासात शरीराला ऊर्जा मिळते आणि बराच वेळ पोटही भरलेलं राहते. अगदी कमी साहित्य आणि काही मिनिटांत तयार होणारी ही झटपट रेसिपी एकदा नक्की करून पाहा..साहित्य२ मध्यम आकाराची रताळी (उकडून, सोलून किसलेली किंवा बारीक चिरलेली)½ कप भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट१–२ हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)१ टीस्पून जिरे१ टेबलस्पून तूपचवीनुसार सैंधव मीठसजावटीसाठी ताजं खोबरं आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीकढईत तूप गरम करून त्यात जिरे घाला. जिरे तडतडू लागल्यावर बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घालून काही सेकंद परता.त्यानंतर उकडून किसलेली रताळी आणि चवीनुसार सैंधव मीठ घालून मंद आचेवर ३–४ मिनिटे हलक्या हाताने परता.आता त्यात भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट घालून सतत हलवत १–२ मिनिटे शिजवा, म्हणजे कीस तळाला चिकटणार नाही.शेवटी ताज्या खोबऱ्याचा किस आणि कोथिंबीर घालून सजवा.गरमागरम, पौष्टिक आणि चविष्ट उपवासाचा रताळ्याचा कीस दही किंवा ताकासोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.