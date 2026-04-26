विकेंडला बनवा कॅफे-स्टाइल झटपट क्रीमी एग सँडविच; लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडेल

Quick and Creamy Egg Sandwich Recipe: वीकेंड आला की काहीतरी खास, झटपट आणि पोटभर नाश्ता खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी घरात सहज उपलब्ध असणाऱ्या अंड्यांपासून तयार होणारा हा क्रिमी आणि चविष्ट एग सँडविच उत्तम पर्याय ठरू शकतो. उकडलेल्या अंड्यांसोबत ताज्या भाज्या, मसाल्यांचा हलका तडका आणि मेयॉनीजची क्रीमी चव यामुळे हा सँडविच लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडेल. गरमागरम चहा किंवा कॉफीसोबत हा वीकेंड स्पेशल ब्रेकफास्ट नक्की ट्राय करा..साहित्यतेल किंवा तूपउकडलेली अंडीब्रेडबारीक चिरलेली शिमला मिरचीबारीक चिरलेला टोमॅटोबारीक चिरलेला कांदा.बारीक चिरलेली कोथिंबीरकाळी मिरी पावडरचिली फ्लेक्सओरेगॅनोमीठमेयॉनीज.कृतीसर्वप्रथम उकडलेली अंडी एका बाऊलमध्ये किसून किंवा बारीक चिरून घ्या.त्यामध्ये बारीक चिरलेली शिमला मिरची, टोमॅटो, कांदा आणि कोथिंबीर घाला.आता त्यात काळी मिरी पावडर, चिली फ्लेक्स, ओरेगॅनो आणि चवीनुसार मीठ घालून सर्व मिश्रण एकत्र करा.त्यानंतर मिश्रणात मेयॉनीज घालून ते चांगले मिक्स करा, त्यामुळे स्टफिंग अधिक क्रीमी आणि टेस्टी लागेल..आता ब्रेडच्या स्लाइसवर तयार मिश्रण समान प्रमाणात पसरवा आणि दुसरी स्लाइस ठेवून सँडविच तयार करा.पॅन गरम करून त्यावर थोडे तेल किंवा तूप लावा. तयार सँडविच दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.गरमागरम एग सँडविच टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.