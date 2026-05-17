Weekend Breakfast Special: १० मिनिटांत बनवा बाहेरून क्रिस्पी, आतून मऊ आणि प्रोटीनने भरलेला मसालेदार मुट्टई डोसा! पाहा व्हिडिओ

Muttai Dosa Recipe in Marathi: रविवारची सकाळ म्हणजे अलार्मशिवाय उठणं, निवांत चहा पिणं आणि किचनमधून येणारा गरमागरम नाश्त्याचा सुगंध! आठवडाभर तेच तेच खाऊन कंटाळा आला असेल, तर सुट्टीच्या दिवशी काहीतरी टेस्टी आणि पटकन होणारं खायला सगळ्यांनाच आवडतं. अशावेळी बाहेरून हलका क्रिस्पी, आतून मऊ आणि अंड्याच्या चवीने भरलेला अंडा डोसा म्हणजे एकदम परफेक्ट ऑप्शन. कमी वेळात तयार होणारा हा नाश्ता रविवारची सकाळ अजून खास बनवेल..साहित्यइडली-डोसा बॅटर – २ कपअंडी – २मीठ – चवीनुसारलाल तिखट – १ टीस्पूनबारीक चिरलेला कांदा – १बारीक चिरलेली हिरवी मिरची – १कोथिंबीर – थोडीशीचिली ऑइल – आवश्यकतेनुसार.विकेंडला बनवा कॅफे-स्टाइल झटपट क्रीमी एग सँडविच; लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडेल.कृतीसर्वप्रथम एका बाऊलमध्ये अंडी फोडून त्यात मीठ आणि लाल तिखट घालून चांगलं फेटून घ्या.आता त्यात कांदा, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर मिसळा.गरम तव्यावर डोश्याचं बॅटर पातळ पसरवा.डोसा थोडा शिजायला लागला की वर तयार केलेलं अंड्याचं मिश्रण समान पसरवा.बाजूंनी चिली ऑइल सोडा आणि मध्यम आचेवर डोसा क्रिस्पी होईपर्यंत भाजा.डोसा पलटून दुसरी बाजूही हलकी भाजून घ्या.गरमागरम एग डोसा नारळाची चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व्ह करा. प्रोटीनयुक्त आणि टेस्टी असा हा नाश्ता एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा बनवाल!.