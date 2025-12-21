फूड

Morning Breakfast Recipe: Fit राहायचंय? मग सकाळी नाश्त्यात बनवा ज्वारीच्या पीठापासून मस्त नाश्ता, सोपी आहे रेसिपी

Sunday Morning Breakfast Recipe: ज्वारीच्या डोशाने सकाळचा नाश्ता बनवा पौष्टिक आणि हेल्दी बनवू शकता. कमी वेळेत स्वादिष्ट पदार्थ सर्वांना नक्की आवडेल.
Morning Breakfast Recipe

Morning Breakfast Recipe

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Sunday Morning Breakfast Recipe: फिट राहण्यासाठी आणि दिवसाची सुरुवात निरोगी करायची असेल तर सकाळचा नाश्ता खूप महत्त्वाचा असतो. सध्याच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत तेलकट आणि जड पदार्थांमुळे वजन वाढ, पचनाच्या समस्या आणि थकवा जाणवतो. अशा वेळी ज्वारीच्या पीठापासून बनवलेला डोसा हा एक उत्तम आणि पौष्टिक पर्याय ठरतो. ज्वारी ही ग्लुटन-फ्री धान्य असून फायबर, प्रथिने, लोह आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. त्यामुळे हा डोसा पोटभर खाण्यासोबतच दिवसभर ऊर्जा देतो. ज्वारीचा डोसा वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतो, रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवतो आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरतो. खास म्हणजे हा डोसा तयार करणे अतिशय सोपे असून फारसा वेळही लागत नाही. चला तर मग जाणून घेऊया डोसा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
recipe
Fitness Special
breakfast
Home
Cooking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com