Morning Breakfast Recipe: Fit राहायचंय? मग सकाळी नाश्त्यात बनवा ज्वारीच्या पीठापासून मस्त नाश्ता, सोपी आहे रेसिपी

Sunday Morning Breakfast Recipe: फिट राहण्यासाठी आणि दिवसाची सुरुवात निरोगी करायची असेल तर सकाळचा नाश्ता खूप महत्त्वाचा असतो. सध्याच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत तेलकट आणि जड पदार्थांमुळे वजन वाढ, पचनाच्या समस्या आणि थकवा जाणवतो. अशा वेळी ज्वारीच्या पीठापासून बनवलेला डोसा हा एक उत्तम आणि पौष्टिक पर्याय ठरतो. ज्वारी ही ग्लुटन-फ्री धान्य असून फायबर, प्रथिने, लोह आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. त्यामुळे हा डोसा पोटभर खाण्यासोबतच दिवसभर ऊर्जा देतो. ज्वारीचा डोसा वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतो, रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवतो आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरतो. खास म्हणजे हा डोसा तयार करणे अतिशय सोपे असून फारसा वेळही लागत नाही. चला तर मग जाणून घेऊया डोसा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .ज्वारीच्या पीठाचा नाश्ता बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यज्वारीचे पीठरवादहीपाणीमीठतेलसोडा.ज्वारीच्या पीठाचा नाश्ता बनवण्याची कृती१ वाटी ज्वारीची पीठ, अर्धा वाटी रवा, अर्धा वाटी दही, मीठ, पाणी चांगले मिक्सरमध्ये बारीक करावे. नंतर सोडा मिसळा. नंतर १५ मिनिटे झाकून ठेवा. नंतर तवा गरम करा आणि डोसा तयार करावा. तेल लावून दोन्ही बाजून चांगले भाजावे. तुम्ही हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करु शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.