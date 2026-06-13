सुट्टीच्या दिवशी 10 मिनिटांत बनवा हेल्दी आणि टेस्टी नाश्ता; ट्राय करा खुसखुशीत 'पालक कटलेट'

तुमच्या दिवसाची सुरुवात कशी होते, यावर दिवसभराची ऊर्जा आणि उत्साह अवलंबून असतो. त्यामुळे सकाळचा नाश्ता हा दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा आहार मानला जातो. मात्र रोज पोहे, उपमा किंवा सँडविच खाऊन कंटाळा आला असेल, तर काहीतरी वेगळं आणि पौष्टिक बनवण्याचा विचार नक्कीच मनात येत असेल. अशावेळी पालक कटलेट हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. पालक, बटाटा आणि मसाल्यांच्या चवीने भरलेले हे खुसखुशीत कटलेट केवळ चविष्टच नाहीत तर शरीराला आवश्यक पोषणही देतात. सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा मुलांच्या डब्यासाठी ही रेसिपी अगदी परफेक्ट आहे..साहित्य2 कप पालक (बारीक चिरून, उकडून घेतलेला)3 मध्यम आकाराचे बटाटे (उकडून कुस्करलेले)1 कांदा (बारीक चिरलेला)1-2 हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)1 टीस्पून आलं-लसूण पेस्ट1/2 कप ब्रेडक्रम्ब्स2 टेबलस्पून कोथिंबीर1/2 टीस्पून लाल तिखट1/2 टीस्पून गरम मसाला1/2 टीस्पून जिरेपूडचवीनुसार मीठ2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअरतेल (शॅलो फ्रायसाठी).कोटिंगसाठी2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर3 टेबलस्पून पाणी1 कप ब्रेडक्रम्ब्स.कृतीपालक स्वच्छ धुवून 2-3 मिनिटे गरम पाण्यात उकळून घ्या. नंतर थंड पाण्यात टाकून अतिरिक्त पाणी पिळून काढा आणि बारीक चिरा.एका मोठ्या भांड्यात पालक, बटाटे, कांदा, हिरव्या मिरच्या, आलं-लसूण पेस्ट आणि कोथिंबीर एकत्र करा.त्यात लाल तिखट, जिरेपूड, गरम मसाला, मीठ, ब्रेडक्रम्ब्स आणि कॉर्नफ्लोअर घालून चांगले मिसळा.तयार मिश्रणाचे लहान गोळे करून कटलेटचा आकार द्या.एका वाटीत कॉर्नफ्लोअर आणि पाणी मिसळून स्लरी तयार करा.प्रत्येक कटलेट आधी स्लरीमध्ये बुडवा आणि नंतर ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवा.तव्यावर तेल गरम करून कटलेट दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि खुसखुशीत होईपर्यंत शॅलो फ्राय करा..सर्व्हिंग टिपगरमागरम पालक कटलेट हिरव्या चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा मसाला चहासोबत सर्व्ह करा. आणखी पौष्टिक बनवण्यासाठी मिश्रणात किसलेले पनीर किंवा स्वीट कॉर्नही घालू शकता.खुसखुशीत, चविष्ट आणि आरोग्यदायी असा हा पालक कटलेट एकदा नक्की करून पाहा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.