Weekend Special Breakfast : वीकेंडला सकाळी नाश्त्यात बनवा खास पदार्थ, सर्वजण करतील कौतुक

Weekend Special Breakfast: वीकेंडला खास नाश्ता करायची सर्वांची इच्छा असते. या दिवशी ऑफिसेस, शाळा आणि कोचिंग इन्स्टिट्यूट बंद असतात. सर्वजण घरी असल्याने, खास नाश्ता तयार करणे योग्य आहे. वीकेंडला लोक उशिरा उठतात, म्हणून आम्ही काही सोप्या नाश्त्याचे पर्याय शेअर करणार आहोत जे तयार करणे सोपे आहे आणि सर्वजण कौतुक देखील करतील..ब्रेड रोलहे कुरकुरीत ब्रेड रोल सर्वांना आवडतील. ते बनवण्यासाठी, प्रथम उकडलेल्या बटाट्यांचे स्टफिंग तयार करा. ते पूर्णपणे मॅश करा आणि त्यात मसाले मिसळा. तुम्ही मसाल्यांसह बटाटे तळू शकता किंवा तुम्ही त्यापासून स्टफिंग देखील बनवू शकता. आता त्यात किंचित ओल्या ब्रेड स्लाईस भरा आणि त्याचा रोल बनवा. ते घट्ट पॅक करा जेणेकरून ते उघडणार नाही. शेवटी, ते खोलवर तळा किंवा बेक करा. ते मसालेदार किंवा आंबट चटणीसोबत वाढवल्याने त्याची चव वाढेल. .उपमाजर तुम्ही काही निरोगी पदार्थ शोधत असाल तर रवा उपमा हा एक उत्तम पर्याय आहे. तुम्हाला रवा, मोहरी, कढीपत्ता, कांदे, हिरवे वाटाणे आणि गाजर लागतील. तयार करण्यासाठी, मोहरी आणि कढीपत्ता एका पॅनमध्ये फोडून सुरुवात करा. यानंतर, एका पॅनमध्ये भाज्या परतून घ्या, नंतर भाजलेला रवा घाला. आता, रव्यामध्ये पाणी घाला आणि ते घट्ट होईपर्यंत शिजवा. ते पूर्णपणे कोरडे झाल्यावर, लोणच्या किंवा नारळाच्या चटणीसोबत सर्व्ह करा. हे हलके आणि स्वादिष्ट दोन्ही आहे. .चीज कॉर्न पराठाजर तुम्ही काहीतरी जड बनवण्याचा विचार करत असाल, तर या चीज कॉर्न पराठ्यापेक्षा चांगले काहीही नाही. पराठे हे भारतीयांचे आवडते नाश्ता आहेत. ते बनवण्यासाठी तुम्हाला उकडलेले स्वीट कॉर्न, चीज, कोथिंबीरची पाने, मसाले आणि गव्हाचे पीठ लागेल. ते तयार करण्यासाठी, प्रथम कॉर्न आणि चीज स्टफिंग तयार करा. नंतर त्यात कणकेचे गोळे भरा आणि पराठा तयार करा. ते तुपात सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत बेक करा. एकदा चांगले शिजले की, ते दही आणि लोणच्यासह सर्व्ह करा आणि तुमच्या कुटुंबाचे मन जिंका. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.