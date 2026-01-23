Boiled Egg Bhurji: वीकेंडला घरच्या घरी झटपट बनवा बॉइल अंडा भुर्जी, लगेच नोट करा रेसिपी

quick boiled egg bhurji recipe at home: वीकेंड आला की काहीतरी खास, चविष्ट आणि झटपट बनवावंसं वाटतं. अशा वेळी स्वयंपाकघरात जास्त वेळ न घालवता तयार होणारी रेसिपी हवी असते. बॉइल अंडा भुर्जी ही त्यासाठी एकदम परफेक्ट रेसिपी आहे. भुर्जी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडते. अंडी ही प्रथिनांनी भरलेली असल्याने ही डिश आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरते. नाश्ता, दुपारचं जेवण किंवा रात्रीच्या जेवणातही ही भुर्जी सहज करता येते. गरमागरम चपाती किंवा ब्रेडसोबत बॉइल अंडा भुर्जीची चव आणखी वाढते. यंदा वीकेंडला बाहेरून काही मागवण्याऐवजी घरच्या घरीच झटपट आणि चविष्ट बॉइल अंडा भुर्जी बनवा. ही भुर्जी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया..बॉइल अंडा भुर्जी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यतेल 3-4 टेबलस्पूनआलं 1 इंच (बारीक चिरलेलं)लसूण 6-8 पाकळ्या (बारीक चिरलेलं)हिरवी मिरची 1 (बारीक चिरलेली)कांदा 1 (चिरलेला)टोमॅटो अर्धा (चिरलेला)हळद ½ टीस्पूनधणे पूड 1 टीस्पूनलाल तिखट 1 टेबलस्पूनगरम मसाला ½ टेबलस्पूनकांदा-लसूण मसाला ½ टेबलस्पूनचवीनुसार मीठथोडं पाणी 3 टेबलस्पूनउकडलेली अंडी 4कोथिंबीर 3 टेबलस्पून (बारीक चिरलेली)काळी मिरी पूड चिमूटभर.बॉइल अंडा भुर्जी बनवण्याची कृतीसर्वात आधी एका पॅनमध्ये तेल गरम करा. त्यात बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, लसूण, कांदा,टोमॅटो,हळद, लाल तिखट, मसाले, मीठ आणि थोडे पाणी घालून चांगले शिजवा. नंतर बाईल एग बारिक चिरुन टाका. नंतर बारिक चिरलेली कोथिंबीर टाका. तयार आहे बॉअल एग भुर्जी.तुम्ही चपाती किंवा ब्रेडसोबत देखील खाऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.