Healthy Indian Breakfast Recipe: ताज्या हिरव्या वाटाण्यांचा हंगाम सुरू झाला की त्यापासून वेगवेगळे पदार्थ करण्याची लगबग सुरू होते. पण याच काळात आवर्जून करून पाहावा असा एक झटपट आणि भन्नाट पदार्थ म्हणजे चुरा मटर! ताज्या, गोडसर वाटाण्यांसोबत जाड पोह्यांचा हा पदार्थ चवीला मस्त लागतो. नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठीही ही रेसिपी अगदी परफेक्ट आहे..साहित्य२ कप जाड पोहे१ कप ताजे हिरवे वाटाणे१ चमचा तूप१ चमचा जिरे१ इंच आले, बारीक चिरलेले.Grilled Cheese Tomato Pesto Sandwich: मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडेल! ट्राय करा चीज टोमॅटो पेस्टो सँडविच; टोमॅटो डिपसोबत लागेल भारी! .१ कांदा, बारीक चिरलेला२ हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेल्याचवीनुसार मीठ१/२ चमचा गरम मसाला१/४ चमचा काळी मिरी पावडर२-३ चमचे दूधबारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीसर्वप्रथम जाड पोहे स्वच्छ धुऊन घ्या आणि काही वेळ निथळत ठेवा.आता कढईत तूप गरम करून त्यात जिरे घाला. जिरे तडतडले की बारीक चिरलेले आले आणि कांदा घालून काही वेळ परतून घ्या. त्यानंतर हिरव्या मिरच्या घाला.आता त्यात ताजे हिरवे वाटाणे आणि चवीनुसार मीठ घालून वाटाणे चांगले परतून घ्या. कढईवर झाकण ठेवून वाटाणे मऊ होईपर्यंत शिजू द्या..Methi Funke: मेथीची जुडी आणलीये? भाजीऐवजी बनवा हा खमंग पदार्थ; चवीला भारी अन् बनवायलाही सोपा!.वाटाणे मऊ झाले की त्यात गरम मसाला आणि काळी मिरी पावडर घाला. त्यानंतर धुतलेले पोहे घालून सर्व साहित्य हलक्या हाताने एकत्र करा.पोहे कोरडे होऊ नयेत यासाठी त्यावर थोडे दूध शिंपडा. सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करून २-३ मिनिटे झाकण ठेवून शिजवा.शेवटी चव पाहून आवश्यक असल्यास मीठ घाला आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून गॅस बंद करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.