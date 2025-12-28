Winter Special Recipe: हिवाळ्याची खास चव! शेंगाचा सिझन संपायच्या आधी सोल्याचे कढिगोळे नक्की ट्राय करा

easy solyache kadhigole at home: हिवाळा म्हटलं की गरमागरम, घरगुती आणि चविष्ट पदार्थांची आठवण आपोआप येते. याच थंडीत बाजारात सहज मिळणाऱ्या तुरीच्या शेंगांचा सिझन फारच कमी काळासाठी असतो. त्यामुळे शेंगाचा सिझन संपायच्या आधी सोल्याचे कढिगोळे एकदा नक्की ट्राय करायलाच हवेत. हा पारंपरिक पदार्थ चवीला तर अफलातून लागतोच, पण शरीरासाठीही आरोग्यदायी असतो. मऊसूत सोल्याचे गोळे आणि आंबट-तिखट कढी यांची जोडी म्हणजे हिवाळ्यासाठी परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे. विशेष म्हणजे ही रेसिपी बनवायला खूप सोपी असून घरातील साध्या साहित्यांतून सहज तयार होते. जेवणात काही वेगळं आणि खास बनवायचं असेल, किंवा कुटुंबीयांना हिवाळ्यातील पारंपरिक चवीची मेजवानी द्यायची असेल, तर सोल्याचे कढिगोळे हा उत्तम पर्याय ठरतो. गरमागरम भात किंवा चपातीसोबत हा पदार्थ सगळ्यांनाच आवडेल. सोल्याचे कढीगोळे बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .सोल्याचे कढीगोळे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यसोल्याचे दाणेआलंमिरचीकोथिंबीरतेलमीठताकहळदबेसणमेथीहिंग.सर्वात आधी लसूण, मिरची, आलं, कढीपत्ता, कोथिंबीर, सर्व मिक्सरमध्ये बारिक करावे. नंतर सोल्याचे दाणे मिक्समध्ये चांगले बारिक करावे. नंतर बेसण, हळद, मीठ, जिरे, कोथिंबीर, तेल टाकून सर्व मिश्रण एकत्र करावे. नंतर हाताल तेल लावून छोटे गोळे बनवावे. नंतर एका भांड्यात ताक, मीठ, हळद आणि बेसण सर्व मिसळावे. नंतर कढईत तेल गरम करुन त्यात मोहरी, जिरे, मेथी, हिंग, कढीपत्ता, लसूण मिरची पेस्ट टाकून बेसणाचे सारण टाकून कढी तयार करावी. नंतर तयार केलेले गोळे त्यात टाकून 15 मिनिटे गॅसवर शिजवून घ्यावे. गरम सोल्याचे कढीगोळे तयार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.