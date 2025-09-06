Pune Ganpati Visarjan : विसर्जन मिरवणुकीच्या कार्यक्रमावर पोलिसांचा ताबा; माजी महापौरांसह महापालिकेचे अधिकाऱ्यांना अडवले

पुणे - पुण्याच्या वैभवशाली गणेश विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात वाचताच असताना पोलिसांच्या अतिरेकी बंदोबस्ताचा माजी महापौर, माजी नगरसेवक, महापालिकेचे अधिकाऱ्यांना फटका बसला. मंडईमध्ये लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून व मानाच्या गणपतीचे दर्शन घेऊन विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात होते..मात्र सुरक्षेच्या नावाखाली पोलिसांनी बॅरिगेटिंग करून राजकीय पदाधिकाऱ्यांना आडवून ठेवले. पुण्याच्या पहिल्या महिला महापौर कमल व्यवहारे यांना देखील पोलिसांनी बॅरिगेटच्या बाहेर थांबवले होते. या प्रकारामुळे राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. हा कार्यक्रम महापालिकेचा असताना पोलिसांनी त्यावर ताबा मारण्याचे कारण काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..गेल्या अनेक वर्षापासून पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक सुरुवाती महात्मा फुले मंडईतून होते. महापालिकेत नगरसेवक असताना महापौर हे लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करत व ते ग्रामदैवत कसबा गणपतीचे दर्शन घेऊन मिरवणुकीची सुरुवात होत. पण गेल्या सव्वा तीन वर्षापासून प्रशासक असल्याने ही जबाबदारी महापालिका आयुक्त पार पाडत आहेत.. तसेच यावेळी पालकमंत्री अजित पवार व अन्य मंत्री देखील उपस्थित राहत आहेत..आजही विसर्जन मिरवणूक सुरू होताना अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ हे प्रमुख नेते उपस्थित होते. त्यासह शहरातील सर्वपक्षीय माजी नगरसेवक, राजकीय पदाधिकारी देखील यावेळी उपस्थित होते.पण यंदा पोलिसांनी मंडईमध्ये बॅरिगेटिंग करून राजकीय पदाधिकाऱ्यांची अडवणूक सुरू केली. पोलिसांना हे पदाधिकारी कोण आहेत हे माहिती नसल्याने त्याचे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. अनेकांनी पोलिसांच्या या कार्यपद्धतीवर रोष व्यक्त केलेला आहे. विनाकारण बॅरीकेडींग करून धोकादायक स्थिती निर्माण का केली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..मंडईतील हा कार्यक्रम महापालिकेतर्फे आयोजित केला जातो. यावेळी महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, नगर सचिव यासह अन्य अधिकारी उपस्थित राहतात. मात्र आज त्यांना देखील अडविण्यात आले.महापालिकेचे ओळखपत्र दाखविले तरीही त्यांना आठ सोडले जात नव्हते. अखेर महापालिकेच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर मात्र या अधिकाऱ्यांना प्रवेश देण्यात आला. त्याचप्रमाणे पत्रकारांना पोलिसांनी पास दिलेले आहेत ते पास दाखवून देखील अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांची अडवणूक केली..पत्रकारांचा कक्ष चुकीच्या दिशेनेमंडईमध्ये पत्रकारांसाठी कक्ष उभारला आहे असे पोलीस सांगत होते. मात्र मानाचे गणपती दिसणार नाहीत अशा विरुद्ध दिशेला हा कक्ष उभारला होता. त्यामुळे तेथून व्हिडिओ शूटिंग करणे किंवा छायाचित्र काढताना गणपतीचा चेहरा न दिसता पाठ दिसली असती.हे पोलिसांच्या लक्षात आणून देखील त्यांनी अडवणूक चालूच ठेवली. पण विसर्जन मिरवणुकीचा हा क्षण कव्हर करणे आवश्यक असल्याने पत्रकाराने वेगवेगळ्या मार्गाने आत मध्ये प्रवेश मिळवला तर काहींना अखेरपर्यंत प्रवेश मिळाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.