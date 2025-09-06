Ganesh Chaturthi Festival

Pune Ganpati Visarjan : विसर्जन मिरवणुकीच्या कार्यक्रमावर पोलिसांचा ताबा; माजी महापौरांसह महापालिकेचे अधिकाऱ्यांना अडवले

यंदा पोलिसांनी मंडईमध्ये बॅरिगेटिंग करून राजकीय पदाधिकाऱ्यांची अडवणूक सुरू केली.
pune ganpati visarjan

pune ganpati visarjan

sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे - पुण्याच्या वैभवशाली गणेश विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात वाचताच असताना पोलिसांच्या अतिरेकी बंदोबस्ताचा माजी महापौर, माजी नगरसेवक, महापालिकेचे अधिकाऱ्यांना फटका बसला. मंडईमध्ये लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून व मानाच्या गणपतीचे दर्शन घेऊन विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात होते.

Loading content, please wait...
police
pune
mayor
Ganeshotsav
Ganapti Visarjan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com