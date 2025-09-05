Ganesh Chaturthi Festival

Pune Metro : मेट्रो धावणार शनिवार-रविवार दिवसरात्र

पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवडमधील प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी महामेट्रोतर्फे शनिवारी (ता. ६) सकाळपासून रविवारी (ता. ७) रात्री ११ पर्यंत सलग ४१ तास मेट्रो सेवा सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
पुणे - शहर आणि पिंपरी चिंचवडमधील प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी महामेट्रोतर्फे शनिवारी (ता. ६) सकाळपासून रविवारी (ता. ७) रात्री ११ पर्यंत सलग ४१ तास मेट्रो सेवा सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या कालावधीत वनाज - रामवाडी आणि पिंपरी चिंचवड- स्वारगेट मार्गावर मेट्रोच्या एकूण १३९० फेऱ्या होणार आहेत. पिंपरी चिंचवड- स्वारगेट मार्गावर दर तीन मिनिटांनी मेट्रो सोडण्याचे नियोजन महामेट्रोने केले आहे.

