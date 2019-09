स्पर्श शहा व्हील चेअरवरून गाणार 'हाऊडी मोदी'मध्ये राष्ट्रगीत

ह्यूस्टन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आज (22 सप्टेंबर) होत असलेल्या 'हाऊडी मोदी' या कार्यक्रमात 16 वर्षांचा स्पर्श शहा राष्ट्रगीत म्हणणार आहे. मोदी सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असून आज ह्युस्टनमध्ये 'हाऊडी मोदी' या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमाला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत. सुमारे 50 हजार लोक या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. भारत आणि अमेरिकेमधील संबंधांच्या दृष्टीने या कार्यक्रमाला महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.

I am honored & humbled to be invited to sing the Indian National Anthem at a Community Summit in honor of the Prime Minister of India, Shri @narendramodi; in the presence of the President of USA, Mr @realdonaldtrump & 50,000 audience members in Houston, TX+Billions watching live! pic.twitter.com/guEjtWpKy8

— Sparsh Shah-Purhythm (@SparshPurhythm) September 16, 2019