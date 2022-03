पिस्तुलाशी खेळ पडला महागात; गोळी लागून आईचा मृत्यू

By

प्रवासादरम्यान गाडीत बंदुकीशी खेळणे एका परिवाराला महागात पडले असून, तीन वर्षाच्या मुलाच्या हातातील बंदुकीतून सुटलेल्या गोळीने चिमुकल्याच्या आईचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना शिकागोमधील मिडवेस्टर्न शहरातील डोल्टनमधील एका सुपरमार्केटच्या पार्किंगमध्ये घडली. (Boy Kills Mother While Playing With Gun In America)

कशी घडली घटना?

तीन वर्षांचा मुलगा कारच्या मागच्या सीटवर बसला होता. तर त्याचे आई-वडील समोरच्या सीटवर बसले होते. यादरम्यान मुलाच्या हातात वडिलांचे पिस्तूल लागले. त्यानंतर बंदुकीशी खेळताना मुलाने अचानक ट्रिगर खेचला. त्यावेळी बंदुकीतून सुटलेली गोळी समोर बसलेल्या त्याच्या आईच्या मानेवर लागली. त्यानंतर महिलेला शिकागोच्या रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र, तेथे तिला मृत घोषित करण्यात आले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

घटनेनंतर स्थानिक पोलिसांनी मुलाच्या वडिलांना (Father) अटक केली असून, त्यांच्याकडे बंदूक बाळगण्याचा परवाना होता की नाही? याचा तपास पोलीस करत आहेत. धक्कादायकबाब म्हणजे यूएसमध्ये (US) अल्पवयीन मुलांनी अनावधानाने केलेल्या गोळीबारामुळे दरवर्षी सरासरी 350 लोकांचा मृत्यू होतो, अशी माहिती एव्हरीटाउन फॉर गन्सच्या अलीकडील अहवालातून समोर आली आहे.