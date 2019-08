काबूलमध्ये लग्न समारंभात आत्मघाती स्फोट; 40 जणांचा मृत्यू

काबूल : अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये शनिवारी रात्री झालेल्या आत्मघाती बॉम्बस्फोटात 40 जणांचा मृत्यू झाला असून, 100 हून अधिक जण जखमी असल्याचे वृत्त आहे.

#UPDATE At least 40 people have been killed and more than 100 others are wounded in the blast at Kabul wedding, said sources: TOLOnews #Afghanistan https://t.co/GpsCoWesvM

— ANI (@ANI) August 18, 2019