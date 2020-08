अमेरिकेने जपानवर अणुबाँब टाकल्याच्या घटनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाली. या स्फोटांमुळे झालेल्या मानवी हानीची प्रचंडता हादरवून टाकणारी होती. या धक्क्यामुळेच त्या अणुबाँबपेक्षाही भयानक अस्त्रे निर्माण झाली असली तरीही त्यांचा वापर न करण्याचे तारतम्य सर्वच देशांनी दाखवले आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा हिरोशिमा - ६ ऑगस्ट, १९४५, सकाळी ८.१५ हिरोशिमा शहराच्या वर ६०० मीटरवर ‘लिटल बॉय’ अणुबाँबचा स्फोट. ७० हजार जणांचा तत्काळ मृत्यू.

शहरातील ९० टक्के भागाचा सफाया

स्फोटाचा थेट परिणाम म्हणून एकूण १,४०,००० जणांचा मृत्यू.

युरेनियमचा एक कण इतर कणांवर आदळवला गेला. लिटल बॉय

उंची : ३ मी.

बाँबचा प्रकार

युरेनियम बाँब, १३ ते १६ किलोटन टीएनटी इतकी क्षमता नागासाकी - ९ ऑगस्ट, १९४५, सकाळी ११.०२ नागासाकी शहराच्या वर ५०० मीटरवर ‘फॅट मॅन’चा स्फोट. ७४ हजार जणांचा तत्काळ मृत्यू.

बाँबमधील घटकाच्या बाह्य आवरणाचा दाब वाढून प्लुटोनियमच्या केंद्रकाचा स्फोट. फॅट मॅन

उंची : ३.२५मी.

बाँबचा प्रकार

प्लुटोनियम बाँब, १९ ते २२ किलोटन टीएनटी इतकी क्षमता Edited By - Prashant Patil

Web Title: 75 years have passed since the US dropped an atomic bomb on Japan