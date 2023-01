मोठी दुर्घटना! नेपाळमध्ये रनवेवर विमान कोसळले; बचाव कार्य सुरू

नेपाळमधील पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 72 आसनी प्रवासी विमान धावपट्टीवर कोसळले आहे. बचावकार्य सुरू आहे. सध्या विमानतळ बंद आहे. अधिक माहिती लवकरच...(A 72-seater passenger aircraft crashes on the runway at Pokhara International Airport in Nepal)

एअरलाइन्सचे प्रवक्ते सुदर्शन बर्तौला यांनी सांगितले की, जुने विमानतळ आणि पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्यान कोसळलेल्या विमानात एकूण ६८ प्रवासी आणि चार क्रू मेंबर्स होते. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओ फोटो वरुन अपघातस्थळावरून धुराचे लोट उठताना दिसत आहेत. अपघातस्थळी हेलिकॉप्टरद्वारे बचाव पथक तैनात करण्यात आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, खराब हवामानामुळे विमान डोंगराळा आदळले. लँडिंगपूर्वी झालेल्या अपघातानंतर विमानाला आग लागली. पोखराजवळ कोसळलेले प्रवासी विमान यती एअरलाईन्सचे असल्याचे सांगितले जात आहे.