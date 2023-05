PM Modi: 'अ फ्रेंड इन नीड इज अ...' पापुआ न्यू गिनीमध्ये पंतप्रधान मोदींचे मोठं वक्तव्य

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या तीन देशांच्या दौऱ्याच्या गेले आहेत. या दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात ते पापुआ न्यू गिनी या देशात गेले आहेत. नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनीत आयोजित एचआयपीआयसी शिखर संमेलनात सहभागी झाले आहेत. दरम्यान यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. (A friend in need is a friend indeed PM Modi says in Papua New Guinea )

पंतप्रधान मोदी समकक्ष जेम्स मारापे यांच्यासह फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक बेटे कोऑपरेशन (FIPIC) च्या तिसऱ्या शिखर परिषदेला उपस्थित होते. या परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी अडचणीच्या काळात भारत आपल्या मैत्रीपूर्ण पॅसिफिक बेट देशांच्या पाठीशी उभा राहिला याचा मला आनंद आहे.

भारत सर्व भागीदार देशांना आपल्या क्षमतेनुसार मदत करत आहे. अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड' अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

नेमकं काय म्हणाले मोदी?

"कोविड महामारीचा सर्वाधिक परिणाम ग्लोबल साउथच्या देशांवर झाला. हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती, उपासमारी, गरिबी आणि आरोग्याशी संबंधित आव्हाने आधीच होती, आता इंधन, खत, फार्मा यासारख्या नवीन समस्या निर्माण होत आहेत.

अडचणीच्या काळात भारत आपल्या मैत्रीपूर्ण पॅसिफिक बेट देशांच्या पाठीशी उभा राहिला याचा मला आनंद आहे. भारत सर्व भागीदार देशांना आपल्या क्षमतेनुसार मदत करत आहे. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे, माझ्यासाठी तुम्ही एक मोठा सागरी देश आहात, लहान बेट राज्य नाही.

तुमचा महासागर भारताला तुमच्याशी जोडतो. ज्यांना आपण आपले मानले, ते गरजेच्या वेळी सोबत नसल्याची जाणीव झाली 'अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड' ही जुनी म्हण खरी ठरली, अशी भावना पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केली.