Viral News: पोरीच्या नादात बनला खोटा आर्मी ऑफिसर; सापडल्यावर पळता भुई थोडी झाली!

कुणाला इम्प्रेस करण्यासाठी कुणी काहीही करू शकतं, याचं उत्तम उदाहरण एक समोर आलंय. मुलीला इम्प्रेस करण्यासाठी एक व्यक्ती बनावट आर्मी ऑफीसर बनला. सध्या हे प्रकरण चर्चेचा विषय ठरलाय.

विशेष म्हणजे हा व्यक्ती एका मुलीला नाही तर अनेक मुलींना इम्प्रेस करण्यासाठी एक व्यक्ती बनावट आर्मी ऑफीसर बनून फिरायचा. तो महिलांच्या समोर स्वत:ला कर्नल सांगायचा पण जेव्हा त्याचं खोटं पकडलं, तेव्हा काय झालं, हे वाचून तुम्हालाही धक्का बसेल. (a man arrested who posed himself as a army officer to impress women or girl china news )

एका व्यक्तीने चार वर्षापर्यंत स्वत:ला आर्मी ऑफीसर सांगितले. यामागे महिलांना इम्प्रेस करण्यासाठी तो स्वत:ला आर्मी ऑफीसर सांगायचा. मागील चार वर्षापासून तो आर्मीचा कर्नल बनून फिरायचा. यादरम्यान त्याने अनेक मुलींना इम्प्रेस केले.

हे प्रकरण भारतातील नव्हे तर चीनमधील आहे. आणि चीनच्या आर्मीचा कर्नल म्हणून तो वावरायचा.

हल्ली झालेल्या COVID-19 चेकअपसाठी मेडिकल कँपमध्ये सेनेचा यूनिफॉर्म परिधान करुन तो आला आणि या दरम्यान त्याने स्वत:ला आर्मी ऑफीसर सांगितले. एवढंच काय तर स्वत:जवळ असलेले डॉक्यूमेंटसुद्धा त्यांने दाखवले. मात्र जेव्हा स्टाफने रेकॉर्डवर त्याचं नाव शोधलं तर ते सापडलं नाही आणि त्याचं खोटं पकडलं नाही.

खोटं समोर येताच त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. चौकशी दरम्यान माहिती पडले की तो कोणताही आर्मी ऑफीसर नाही तर एक फ्रॉड व्यक्ती आहे आणि महिला जवानांकडे खूप आकर्षित होतात त्यामुळे त्याने आर्मी ऑफीसर बनण्याचं नाटक केलं.

