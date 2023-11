नवी दिल्ली- अमेरिकेच्या लष्करी एअरक्राफ्टचा जपानच्या याकुशिमा बेटाजवळ अपघात झाला आहे. माहितीनुसार, एअरक्राफ्टमध्ये ८ प्रवासी होते. त्यातील किमान एका प्रवाशाच्या मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. इतर सात प्रवाशांबाबत माहिती मिळू शकलेली नाही. तसेच अपघाताचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

अमेरिकेचे CV-22 Osprey एअरक्राफ्ट याकुशिमा विमानतळावर उतरण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यावेळी त्याच्या डाव्या बाजूच्या इंजिनमध्ये आग लागली होती. बीबीसी न्यूजने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. (A US military aircraft with eight personnel on board has crashed off Yakushima Island in Japan)

एअरक्राफ्ट इवाकून बेसवरुन याकुशिमा प्रांतातील ओकीनावाच्या काडेना बेसकडे निघाले होते. जपानच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, एअरक्राफ्ट स्थानिक वेळ १४:४० वाजता रडावर दिसेनासे झाले होते. त्यानंतर सात मिनिटांनी कोस्ट गार्डंना एमरजेन्सी कॉल आला. त्यात एअरक्राफ्टचा अपघात झाल्याची सूचना देण्यात आली.

सहा बोट आणि दोन हेलिकॉप्टर घटनास्थळी पाठवण्यात आले. दोन चोपर्स स्थानिक वेळ १६:०० वाजता घटनास्थळी पोहोचले होते. CV-22 Osprey एअरक्राफ्ट हेलिकॉप्टर आणि टर्बोप्रोप एअरक्राफ्ट अशा दोन्ही प्रकारचे कार्य करु शकते. स्थानिक माध्यमांनुसार, विमानाचे काही अवशेष याकुशिमा येथे आढळले आहेत.(Latest Marathi News)