'सख्या बहिणीनेच माझ्यावर केला वारंवार बलात्कार'

वॉशिग्टन : सख्ख्या बहिणीने माझ्यावर वारंवार बलात्कार केला असा गौप्यस्फोट अमेरिकेचा प्रसिद्ध पॉप सिंगर एरॉन कार्टरने केला आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याने ट्विटरवर हा धक्कादायक खुलासा केला आहे.

एरॉन कार्टर म्हणतो 'माझी बहीण लेस्ली हिला दुभंगलेल्या व्यक्तिमत्त्वाचा (बायपोलर) मानसिक आजार होता. आजारावर मात करण्यासाठी तिला लिथियमचे औषध दिले जात होते. या औषधोपचारांचा तिला खूप राग येत होता. जेव्हा ती औषधं घ्यायची नाही तेव्हा ती अशा गोष्टी करायची ज्या तिच्याकडून कधीच अपेक्षित नव्हत्या, असे एरॉनने म्हटलं आहे.



My sister Leslie suffered from bipolar and took lithium to treat it. She never liked the way it made her feel and when she was off of it she did things that she never meant to do I truly believe that. I was 10 years old....

— Aaron Carter (@aaroncarter) September 19, 2019