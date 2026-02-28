Pakistan-Afghanistan War Video: पाकिस्तानात घुसून अफगाणिस्तानचा एअर स्ट्राईक, लष्करी तळ उद्ध्वस्त; व्हिडिओ पुराव्याने खळबळ

दक्षिण आशियातील राजकीय वातावरणात मोठी उलथापालथ होत असताना, अफगाणिस्तानने पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून जोरदार हवाई कारवाई केली आहे. इस्लामिक अमिरात ऑफ अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने या कारवाईची माहिती देताना सांगितले की, त्यांच्या हवाई दलाने पाकिस्तानी प्रदेशात खोलवर प्रवेश करून अनेक महत्त्वाच्या लष्करी केंद्रांना उद्ध्वस्त केले. या घटनेमुळे दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंध अधिकच बिघडले असून, मोठ्या युद्धाची भीती व्यक्त होत आहे..शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजण्याच्या आसपास ही कारवाई पार पडली. तालिबानच्या लढाऊ विमानांनी फैजाबाद येथील लष्करी तळ, नौशेरा मधील मुख्यालय, जमरुदमधील लष्करी निवासी भाग आणि इस्लामाबादच्या जवळील अबोटाबाद सारख्या धोरणात्मक ठिकाणांना नेस्तनाबूत केले. मंत्रालयाचे प्रवक्ते इनायतुल्लाह ख्वार्जमी यांनी या हल्ल्याच्या यशाबाबत बोलताना सांगितले की, आमच्या दलाने पाकिस्तानच्या प्रमुख लष्करी सुविधा आणि तळांना पूर्णपणे नष्ट केले आहे. ही कारवाई अत्यंत यशस्वी झाली असून, त्यामुळे शत्रूला मोठा धक्का बसला आहे..भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या आक्रमक कारवाईला आम्ही आणखी तीव्र प्रतिसादया हल्ल्याला तालिबान प्रशासनाने पाकिस्तानच्या पूर्वीच्या कारवायांविरुद्धचा सूड असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, पाकिस्तानी सैन्याने वारंवार अफगाण हवाई क्षेत्राचे उल्लंघन केले होते आणि सीमेवरून हल्ले केले होते. या सर्व घटनांना काबूल सरकारने थेट प्रत्युत्तर देण्याचा निर्णय घेतला. अफगाणिस्तानच्या लष्करप्रमुख फसिहुद्दीन फितरत यांनी पाकिस्तानला कठोर शब्दांत इशारा देत म्हटले की, भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या आक्रमक कारवाईला आम्ही आणखी तीव्र प्रतिसाद देऊ. अफगाणिस्तानच्या मुस्लिम नागरिकांना उद्देशून ते म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही धमकीला शांत बसणार नाही; प्रत्येक हल्ल्याला जोरदार उत्तर देऊ. तसेच, जर पाकिस्तानने पुन्हा अशी कृती केली तर आम्ही इस्लामाबादसह इतर प्रमुख शहरांना लक्ष्य करण्यास तयार आहोत..Afghanistan–Pakistan War: अफगाण-पाक संघर्षाने घेतलं भीषण रूप! 15 चौक्या ताब्यात, 55 सैनिक ठार, सीमेवर रक्तरंजित संग्राम….जमिनीवरही अफगाण सैन्याची मोठी तयारीकेवळ हवाई क्षेत्रातच नव्हे, तर जमिनीवरही अफगाण सैन्याने मोठी तयारी केली आहे. टोलो न्यूजच्या सूत्रांनुसार, सीमावर्ती भागात टँक, हलकी आणि जड शस्त्रास्त्रे मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आली आहेत. कोणत्याही संभाव्य प्रत्युत्तर किंवा थेट संघर्षासाठी हे सैन्य सज्ज असून, त्यांना तात्काळ कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत..लष्करी संघर्षामुळे प्रादेशिक संकट अधिक गडदया थेट लष्करी संघर्षामुळे प्रादेशिक संकट अधिक गडद झाले आहे. काबूल आणि इस्लामाबाद एकमेकांवर दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचे आणि हल्ले करण्याचे आरोप करत आहेत. जर ही परिस्थिती लवकर नियंत्रणात आली नाही तर ती संपूर्ण प्रदेशाच्या शांततेला धोका निर्माण करेल आणि मोठ्या युद्धात बदलू शकते. सध्या पाकिस्तानकडून या हल्ल्याच्या नुकसानीबाबत कोणतेही स्पष्ट विधान आलेले नाही, पण दोन्ही देशांच्या सैन्याने उच्च सतर्कता बाळगली आहे. .Pakistan Afghanistan Conflict : पाकिस्तानकडून अफगाणिस्तानविरुद्ध 'थेट युद्धा'ची घोषणा; काबुल आणि कंदहारमध्ये हवाई हल्ले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.