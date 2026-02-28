ग्लोबल

Pakistan-Afghanistan War Video: पाकिस्तानात घुसून अफगाणिस्तानचा एअर स्ट्राईक, लष्करी तळ उद्ध्वस्त; व्हिडिओ पुराव्याने खळबळ

Afghanistan airstrike Pakistan: पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून अफगाणिस्तानच्या हवाई दलाची मोठी कारवाई; फैजाबाद, नौशेरा आणि अबोटाबादसारख्या महत्त्वाच्या लष्करी ठिकाणांवर हल्ले, दोन्ही देशांमध्ये युद्धसदृश तणाव वाढला
Afghanistan Launches Airstrike Inside Pakistan, Military Bases Targeted Amid Rising Tensions

Afghanistan Launches Airstrike Inside Pakistan, Military Bases Targeted Amid Rising Tensions

दक्षिण आशियातील राजकीय वातावरणात मोठी उलथापालथ होत असताना, अफगाणिस्तानने पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून जोरदार हवाई कारवाई केली आहे. इस्लामिक अमिरात ऑफ अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने या कारवाईची माहिती देताना सांगितले की, त्यांच्या हवाई दलाने पाकिस्तानी प्रदेशात खोलवर प्रवेश करून अनेक महत्त्वाच्या लष्करी केंद्रांना उद्ध्वस्त केले. या घटनेमुळे दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंध अधिकच बिघडले असून, मोठ्या युद्धाची भीती व्यक्त होत आहे.

