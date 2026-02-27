Afghanistan–Pakistan War: अफगाण-पाक संघर्षाने घेतलं भीषण रूप! 15 चौक्या ताब्यात, 55 सैनिक ठार, सीमेवर रक्तरंजित संग्राम…

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील सीमावादाने भीषण युद्धाचे रूप घेतले आहे. अफगाणिस्तानने पाकिस्तानी सैन्याविरुद्ध मोठा हल्ला करून ५५ सैनिकांना ठार मारल्याचा दावा केला असून, १५ सीमा चौक्या ताब्यात घेतल्याचे सांगितले आहे. या घटनेने पाकिस्तान हादरला आणि त्याने तत्काळ ‘ऑपरेशन गजब लिल हक’ सुरू करून अफगाणिस्तानच्या राजधानी काबुलसह पक्तिका व कंधार या शहरांवर मध्यरात्री हवाई हल्ले केले. पाकिस्तानचा दावा आहे की, या हल्ल्यात १३० हून अधिक अफगाण नागरिक आणि सैनिक ठार झाले आहेत..अफगाणिस्तानच्या इस्लामिक अमीरात सरकारने या हल्ल्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. तालिबान सैन्याच्या २०१ खालिद बिन वलीद कॉर्प्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यानंतर पूर्वेकडील प्रांतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सैन्य अभियान सुरू करण्यात आले आहे. अफगाण सैन्याने पाकिस्तानच्या १५ सीमा चौक्यांवर कब्जा केला असून, अनेक पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले किंवा जिवंत पकडले गेले आहेत. तसेच, डूरंड लाइनच्या विविध भागांत पाकिस्तानी ठिकाणांना लक्ष्य करून हल्ले चालू आहेत..तालिबानचे उपप्रवक्ते हमदुल्ला फितरत यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “डूरंड लाइनवर लेझरने सुसज्ज मोठ्या संख्येने युनिट्सनी रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत शत्रुंच्या हालचालींवर लक्ष्य करून त्यांना नष्ट करण्याचे काम सुरू केले आहे. इन्शाअल्लाह, ते सर्व जहन्नुमात पोहोचतील.” तालिबानचे मुख्य प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनीही स्पष्ट केले की, पाकिस्तानी सैन्याकडून वारंवार होणाऱ्या उकसाव्या आणि डूरंड लाइनच्या उल्लंघनाला प्रत्युत्तर म्हणून ह मोठं सैन्य अभियान सुरू करण्यात आले..Pakistan Semi Final Scenario: पाकिस्तान 'उपकारा'वर जगणार, एका जागेसाठी तिघांमध्ये स्पर्धा रंगणार! जाणून घ्या मजेशीर समीकरण.तीव्र झडप सुरूया युद्धात खोस्त, पक्तिया, नूरिस्तान, नंगरहार आदी प्रांतांत तीव्र झडप सुरू आहेत. अफगाण रक्षा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानकडून सुरू करण्यात आलेल्या सैन्य कारवाईच्या प्रत्युत्तरात हे अभियान राबवले जात आहे. सीमेवर तणाव कायम असून, अनेक ठिकाणी संघर्ष चालू आहे. पाकिस्तानने आपल्या हवाई हल्ल्यात अफगाणिस्तानातील २७ चौक्या उद्ध्वस्त केल्याचा आणि ९ चौक्यांवर कब्जा केल्याचा दावा केला आहे..सर्वात आधी पाकिस्तानी हवाई हल्लासर्वात आधी पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यांमुळे अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा बळी गेला आहे. नंगरहार आणि पक्तिका प्रांतांत महिलांसह लहान मुलांसमेत अफगाण नागरिक ठार झाल्याचे वृत्त आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अफगाणिस्तान सहायता मिशन (यूएनएएमए) ने याला दुजोरा दिला असून, १३ नागरिकांच्या मृत्यूची नोंद केली आहे. खामा प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, २१-२२ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री नंगरहारमधील बेहसूद आणि खोगियानी जिल्ह्यांत झालेल्या हल्ल्यात १३ जण ठार तर ७ जण जखमी झाले होते..‘गजब लिल हक’ म्हणजे काय?‘गजब लिल हक’ या पाकिस्तानी ऑपरेशनच्या नावाचा अरबी अर्थ ‘सत्य किंवा न्यायासाठी क्रोध’ असा आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानविरुद्ध सुरू केलेल्या या हवाई कारवाईला हे नाव दिले आहे. दोन्ही देशांतील तणाव आता वाढला असून सीमावाद पुन्हा एकदा रक्तरंजित झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तातडीने हस्तक्षेप करून युद्ध थांबवावे, अशी अपेक्षा दोन्ही बाजूंकडून व्यक्त होत आहे..T20 World Cup : इंग्लंडच्या विजयाने India vs Pakistan सामन्याच्या आशा मावळल्या! उपांत्य फेरीत दोन्ही संघ समोरासमोर नाही येऊ शकणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.