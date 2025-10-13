Amir Khan Muttaqi: जाणूनबुजून महिलांना वगळले नाही; परराष्ट्रमंत्री मुत्ताकी, दुसऱ्या पत्रकार परिषदेत महिलांनाही निमंत्रण

नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानच्या दूतावासामध्ये मागील शुक्रवारी त्या देशाचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांची पत्रकार परिषद झाली होती. या परिषदेस महिला पत्रकारांना निमंत्रण देण्यात आले नसल्याच्या आरोपानंतर गदारोळ झाला होता..या पार्श्वभूमीवर मुत्ताकी यांनी रविवारी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेत त्यासाठी पुरुष आणि महिला पत्रकारांना निमंत्रित केले. ‘‘मागील परिषदेत महिला पत्रकारांना जाणूनबुजून वगळण्यात आले नव्हते,’’ अशी सारवासारवही त्यांनी यावेळी केली..आधीची पत्रकार परिषद अचानक बोलावण्यात आली होती व त्यासाठी काही मोजक्या पत्रकारांची यादी बनवण्यात आली होती. महिला पत्रकारांना जाणूनबुजून अथवा तांत्रिक कारणामुळे वगळण्यात आल्याचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे मुत्ताकी यांनी सांगितले..महिला पत्रकारांना मुद्दाम वगळल्याचे सांगत एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया व इंडियन वूमन्स प्रेस कॉर्पस या संघटनेने त्या घटनेचा निषेध केला होता. काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी वद्रा यांनी या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी केली होती. दुसरीकडे त्या पत्रकार परिषदेशी आमचा संबंध नव्हता, असे परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले होते..Amir Khan Muttaki: पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना का आमंत्रित केले नाही? अखेर अफगाणिस्तानच्या मंत्र्यांनी दिले उत्तर, म्हणाले... ....तर दुसरे पर्याय खुलेदरम्यान, पाकिस्तानसोबत सुरू असलेल्या चकमकीच्या अनुषंगाने मुत्ताकी यांना विचारणा केली असता, ‘‘शांततेच्या मार्गाने प्रश्न सुटावा, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही तर दुसरे पर्याय आमच्यासाठी खुले आहेत,’’ असे त्यांनी सांगितले. गत गुरुवारी पाकिस्तानने काबूलवर हवाई हल्ला केला होता. त्यानंतर अफगाणिस्तानने पाक सीमेवर जोरदार प्रतिहल्ला केला होता. यात पाकचे ५८ सैनिक ठार झाल्याचे तालिबानकडून सांगण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.