Amir Khan Muttaqi: जाणूनबुजून महिलांना वगळले नाही; परराष्ट्रमंत्री मुत्ताकी, दुसऱ्या पत्रकार परिषदेत महिलांनाही निमंत्रण

Controversy Over Exclusion of Women Journalists: अफगाणिस्तानच्या दूतावासामध्ये मागील शुक्रवारी त्या देशाचे परराष्ट्र मंत्री अमीर मुत्ताकी यांची पत्रकार परिषद झाली होती. या परिषदेस महिला पत्रकारांना निमंत्रण देण्यात आले नसल्याच्या आरोपानंतर गदारोळ झाला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानच्या दूतावासामध्ये मागील शुक्रवारी त्या देशाचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांची पत्रकार परिषद झाली होती. या परिषदेस महिला पत्रकारांना निमंत्रण देण्यात आले नसल्याच्या आरोपानंतर गदारोळ झाला होता.

