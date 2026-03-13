Ali Jafari Iran strategy: अली जाफरी कोण आहेत? इराणची कडवी झुंज! अमेरिका-इस्रायलसारख्या महाशक्तींचा विजय का अशक्य ठरतोय?

२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायल यांनी संयुक्तपणे इराणविरुद्ध ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ नावाची मोहीम सुरू केली. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खमेनी यांच्यासह इस्लामिक रेव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आयआरजीसी) चे एक उच्चपदस्थ जनरल मारले गेले. ही घटना २००३ मधील इराकवरील अमेरिकेच्या आक्रमणाची आठवण करून देते. तेव्हा सद्दाम हुसेन यांच्या लष्करी रचनेला अवघ्या काही दिवसांत मोठा धक्का बसला होता. .आता हल्ल्यानंतर १४ दिवस उलटून गेले तरी इराण केवळ आपले भूभाग टिकवून ठेवत नाही, तर संपूर्ण मध्य पूर्वात घातक प्रतिहल्ले चालवत आहे. या अभूतपूर्व प्रतिकारामागे एका माणसाची दूरदृष्टी आणि अनोखी लष्करी रणनीती उभी आहे. तो माणूस म्हणजे मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी..२००३ मध्ये इराकवरील अमेरिकन आक्रमणाचा जाफरी यांनी बारकाईने अभ्यास केला. त्यांना लक्षात आले की, इराकी सैन्याची सर्वांत मोठी कमजोरी म्हणजे त्याची अतिशय केंद्रीकृत कमांड व्यवस्था. सद्दाम हुसेन यांचा आदेश नसल्यास कोणताही कमांडर एक पाऊलही पुढे टाकू शकत नव्हता. बगदादशी संपर्क तुटल्याबरोबर संपूर्ण लष्कर ढासळले. ही चूक इराण कधीही करणार नाही, असा जाफरी यांनी ठाम निर्धार केला. २००५ मध्ये आयआरजीसीच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज केंद्राचे संचालक म्हणून त्यांनी शेवटपर्यंत लढण्याची नवी रचना आखण्यास सुरुवात केली..‘मोझॅक डिफेन्स सिस्टीम’या रचनेचे नाव आहे ‘मोझॅक डिफेन्स सिस्टीम’. यात लष्कराला लहान-लहान स्वतंत्र युनिट्समध्ये विभागले जाते. जाफरी यांनी इराणच्या ३१ प्रांतांवर आधारित आयआरजीसीला ३१ अर्ध-स्वायत्त कमांडमध्ये विभागले. प्रत्येक प्रांतात स्वतंत्र मुख्यालय, स्वतंत्र संदेशवहन प्रणाली, क्षेपणास्त्र-ड्रोन साठे आणि गुप्तहेर मालमत्ता उपलब्ध आहेत. प्रांतीय कमांडरांना केवळ उद्देश्य दिले जाते. तेहरानशी संपर्क तुटला किंवा केंद्रीय नेतृत्व नष्ट झाले तरी ते आधी ठरलेल्या योजनेवर स्वतंत्रपणे कारवाई करू शकतात. इराणचे डोंगर, पर्वतरांगा आणि विशाल अंतर्भाग यांचा फायदा घेत ही रणनीती आक्रमक सैन्याला दीर्घकाळ थकवणाऱ्या युद्धात अडकवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे..‘ऑटोपायलट’ मॉडेल१३ मार्च २०२६ पर्यंतच्या घडामोडींनी हे सिद्ध झाले की, जाफरी यांचे ‘ऑटोपायलट’ मॉडेल यशस्वी ठरत आहे. अमेरिकेने इराणचे संरक्षणमंत्री, सशस्त्र दलप्रमुख आणि आयआरजीसीचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी मारले असले तरी इराणचा प्रतिहल्ला थांबलेला नाही. नेतृत्वाच्या हत्येनंतर काही तासांतच बहरीन, कतार, संयुक्त अरब अमिराती आणि जॉर्डन येथील अमेरिकन तळांवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ले झाले..स्वतंत्रपणे कार्यरत प्रांतीय कमांडरांनी इस्रायल आणि आखाती देशांच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर तेल शुद्धीकरण कारखाने, बंदर टर्मिनल्स आणि डिसॅलिनेशन प्लांट्स यांना लक्ष्य केले..मोझॅक डिफेन्समुळे इराण जिंकू शकणार नाही,पणमोझॅक डिफेन्समुळे इराण जिंकू शकणार नाही, पण त्याचा पराभवही अशक्य झाला आहे. ही रणनीती शत्रूला अशा अवस्थेत ढकलते की, युद्ध कसे आणि कोणत्या पातळीवर संपवायचे याचा त्यांना अंदाजच येत नाही. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कोणताही ‘मध्यवर्ती स्विच’ बंद करता येत नाही. केंद्रीकृत लष्कर कसे मरतात याचा जाफरी यांनी बारकाईने अभ्यास केला आणि अशी सेना उभी केली जी मरू शकत नाही..इराणचे अस्तित्वआधुनिक लष्करी इतिहासात ‘मोझॅक डिफेन्स’ हे एक महत्त्वाचे धडे ठरले आहे. तंत्रज्ञान आणि अग्निशक्तीत श्रेष्ठ असलेल्या शत्रूसमोरही विकेंद्रित, विचारधारेने प्रेरित संरक्षण व्यवस्था किती कठीण असते हे इराणने दाखवून दिले. २००५ मध्ये जनरल जाफरी यांनी पेरलेले हे बीज आज २०२६ मध्ये प्रचंड किंमत मोजूनही इराणचे अस्तित्व अबाधित ठेवत आहे..ISrael-Iran War : इराणचा तेल जहाजावर हल्ला, मुंबईच्या इंजिनिअरचा मृत्यू; समुद्रात उड्या मारल्याने २७ जण बचावले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.