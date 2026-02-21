America Iran Dispute : अमेरिका-इराण तणाव शिगेला; अमेरिकी तळांवर हल्ल्याचा इराणचा इशारा; ट्रम्प यांचीही धमकी

वॉशिंग्टन, तेहरान - अमेरिकेने पश्चिम आशियात दोन विमानवाहू युद्धनौका, लढाऊ विमाने आणि इंधन पुरवठा करणाऱ्या जहाजांसह मोठे लष्करी बळ तैनात केले असल्याने अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमालीचा वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अणुकरार करण्यासाठी इराणला दहा दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. त्यावर इराणनेही इशारा देताना, आमच्या देशाला धोका निर्माण झाल्यास अमेरिकेच्या तळांवर हल्ला करू, असे म्हटले आहे. .अणुकरार करत इराणवर निर्बंध आणण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील असून त्यासाठी ट्रम्प यांनी दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी मागील दोन महिन्यांत अमेरिकेने दोन विमानवाहू युद्धनौकांसह विमाने आणि जहाजांचा मोठा ताफा पश्चिम आशियात तैनात केला आहे.अमेरिकेच्या या वाढत्या लष्करी हालचालींमुळे इराणसोबतच्या राजनैतिक चर्चेचे मार्ग बंद होऊ शकतात, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या अणुऊर्जा संस्थेने दिला आहे. या संघर्षामुळे जागतिक तेल उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती ‘ब्लूमबर्ग’ने व्यक्त केली आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या माहितीनुसार, अमेरिका या आठवड्याच्या अखेरीस हवाई हल्ले करण्याची शक्यता आहे, मात्र अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही..‘इराणसोबत अर्थपूर्ण करार होणे आवश्यक असून पुढील १० दिवस अत्यंत महत्त्वाचे आहेत,’ असे ट्रम्प यांनी आज म्हटले आहे. इराणचा उल्लेख त्यांनी ‘हॉट स्पॉट’ असा केला असला तरी दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचेही ट्रम्प यांनी सांगितले. इराणनेही अमेरिकेला प्रत्युत्तर देताना, अमेरिकेने लष्करी हल्ला केल्यास त्यांचे लष्करी तळ आणि मालमत्ता हे इराणचे ‘कायदेशीर लक्ष्य’ असेल, असे स्पष्ट केले आहे..इराण सोडापश्चिम आशियातील स्थिती युद्धजन्य बनली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देशांनी इराणमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या आपल्या नागरिकांना लवकरात लवकर देशाबाहेर पडण्याचा सल्ला दिला आहे. असा सल्ला देणाऱ्या देशांमध्ये युरोपमधील काही देशांचा समावेश आहे. भारतानेही इराणमधील नागरिकांना सुरक्षितरित्या बाहेर पडण्यास सांगितले असल्याचे समजते..पश्चिम आशियात अमेरिकेचा ताफाइराणबरोबर वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने मागील काही दशकांतील सर्वांत मोठी सैन्य हालचाल करताना पश्चिम आशियात मोठ्या संख्येने जहाजे आणि विमाने तैनात केली आहेत.लढाऊ विमानांचा ताफामोठी संहारक क्षमता असलेल्या एफ-३५, एफ-२२ या विमानांसह एफ-१५ आणि एफ-१६ विमानांचा ताफा सज्ज..दोन विमानवाहू नौका१०, ७०० हून अधिक अतिरिक्त सैनिकयूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड आणि यूएसएस अब्राहम लिंकन या दोन विमानवाहू युद्धनौकांच्या ताफ्याद्वारे दहा हजारांहून अधिक सैनिक पश्चिम आशियात.१४ सक्रिय युद्धनौका - चौदाहून अधिक क्षेपणास्त्रभेदी नौकाही सज्ज.नौदल ताफा सज्जताकॅरेबियामधील तळ (पूर्वी) - एकूण ११ जहाजेपश्चिम आशिया (सध्या) - एकूण १४ जहाजे२५५+ मदतीसाठी विमाने, १७० मालवाहू विमाने आणि ८५ इंधनवाहू विमाने तैनात. .पूर्वसूचना देणारी यंत्रणासौदी अरेबियामध्ये ‘ई-३’ प्रकारची सहा विमाने तैनात. याद्वारे मोठ्या व्याप्तीच्या मोहिमेवर देखरेख आणि मार्गदर्शन शक्य..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.