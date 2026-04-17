America-Iran War: युद्ध थांबणार! अण्वस्त्रांसंबंधीची सर्वात मोठी अट इराणने केली मान्य; अमेरिकेचा दावा

Donald Trump: इराण आपल्या समृद्ध युरेनियमचा साठा सोपवण्यास तयार झाल्याचा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. याचा अर्थ ज्या कारणामुळे अमेरिका-इराणमध्ये युद्ध पेटलं होतं, ते कारण संपुष्टात येऊ घातलं आहे. तसं झालं तर इराण आपला अणुबॉम्ब बनवण्याचा कार्यक्रम रद्द करेन. याबाबत इराणकडून मात्र काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही..गुरुवार, दि. १६ एप्रिल २०२६ रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, सहा आठवड्यांच्या संघर्षानंतर दोन्ही देश शांतता कराराच्या अगदी जवळ पोहोचले आहेत. इराणने त्यांच्या अटी मान्य केल्याचा विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला. यामध्ये अण्वस्त्र निर्मितीचा विचार सोडणे आणि अणू साहित्य अमेरिकेच्या ताब्यात देणे यांचा समावेश आहे. या करारांतर्गत होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होण्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत..असीम मुनीर इराणच्या दौऱ्यावरदरम्यान, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर हे सध्या इराणच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी तेहरानमध्ये वरिष्ठ इराणी नेतृत्वाशी चर्चा केली आहे. अमेरिकेचा महत्त्वाचा निरोप घेऊन ते तेहरानला पोहोचल्याचे समजते. दरम्यान, ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या मध्यस्थी भूमिकेचे कौतुक केले असून, जर हा शांतता करार इस्लामाबादमध्ये अंतिम झाला, तर आपण स्वतः पाकिस्तानचा दौरा करू शकतो, असे सूचक विधानही ट्रम्प यांनी केलं..इस्रायल-लेबनॉनमध्ये १० दिवसांची शस्त्रसंधीपश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी इस्रायल आणि लेबनॉन दरम्यान १० दिवसांच्या युद्धविरामाची घोषणा केली आहे. हा युद्धविराम गुरुवारी न्यूयॉर्क वेळेनुसार संध्याकाळी ५ वाजल्यापासून लागू झाला आहे. या युद्धविरामामुळे प्रादेशिक तणाव कमी होण्याची आशा आहे. कायमस्वरूपी शांततेसाठी अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारी दोन्ही देशांच्या संपर्कात असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं.सध्या अमेरिका-इराण यांच्या युद्धविराम सुरु आहे. दोन आठवड्यांचा युद्धविराम पुढे वाढवण्याची गरज कदाचित भासणार नाही, कारण लवकरच अंतिम तोडगा निघेल, असा दावाही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. यामुळे जगाचं लक्ष लागलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होण्याची चिन्हं निर्माण झाली आहेत.