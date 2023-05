Pope Francis : पोप फ्रान्सिस यांचा अर्जेंटिना सरकारवर गंभीर आरोप; 'माझा शिरच्छेद करायचा होता'

By

पोप फ्रान्सिस यांनी अर्जेंटिना सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. पोप फ्रान्सिस यांनी एका खळबळजनक विधान करत म्हटले आहेत की, काही वर्षांपूर्वी ते ब्युनोस आयर्सचे आर्चबिशप असताना अर्जेंटिनाच्या सरकारला खोट्या आरोपावरून "माझा शिरच्छेद करायचा होता". 1970 च्या लष्करी हुकूमशाहीशी हातमिळवणी केल्याचा खोटा आरोप करून अर्जेंटिना सरकारला त्यांची हत्या करायची होती, असे ते म्हणाले.(Argentina govt wanted to cut my head off Pope Francis )

फ्रान्सिस यांनी 29 एप्रिल रोजी हंगेरी दौऱ्यावर असताना जेसुइट्सशी खाजगी संभाषणात त्यांनी हे विधान केलं आहे. त्यांचे हे विधान मंगळवारी इटालियन जेसुइट जर्नल Civiltà Cattolica मध्ये प्रकाशित झाली.

फ्रान्सिसच्या भेटीदरम्यान, जेसुइट धार्मिक आदेशाच्या हंगेरियन सदस्याने त्याला दिवंगत फादर फ्रँक जॅलिक्स, हंगेरियन वंशाचा जेसुइट यांच्याशी त्याच्या संबंधांबद्दल विचारले. यावेळी पोप फ्रान्सिस बोलत होते. फ्रान्सिस देखील एक जेसुइट आहे.

ज्याने ब्युनोस आयर्सच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये कार्य केलं आहे. ज्यांना लष्कराने डाव्या विचारसरणीच्या मुलांना मदत केल्याच्या संशयावरून अटक केली. जॅलिक्स आता या जगात नाहीत. त्यांना 1976 मध्ये ऑर्लॅंडो योरियो या जेसुइट धर्मगुरूसह अटक करण्यात आली. योरियो हा उरुग्वेचा होता. योरियो 2000 मध्ये मरण पावला. त्यानंतर २०२१ मध्ये जॅलिक्स यांचेही निधन झाले.