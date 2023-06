Greece: नायजेरियानंतर ग्रीसमध्येही ४०० प्रवाशांची पलटली; ७९ जणांचा मृत्यू तर...

नायजेरियातील क्वारा राज्यातील दुर्घटनेनंतर ग्रीसमध्येही ४०० प्रवाशांची बोट पाण्यात पलटल्याची मोठी दुर्घटना घडली आहे. या घटनेत तब्बल ७९ व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. तसेच शेकडो नागरिक बेपत्ता आहेत. घटनेची माहिती मिळताच रेस्क्यू टीम घटानास्थळी दाखल झाली आहे. (At least 79 dead after overcrowded migrant vessel sinks off Greece hundreds missing )

मिळालेल्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत जखमींना बाहेर काढण्यासाठी तटरक्षक दलाची सहा जहाजे, नौदलाचे एक जहाज, लष्कराचे वाहतूक विमान आणि हवाई दलाचे हेलिकॉप्टर यांची मदत घेण्यात आली आहे. तसेच ड्रोन कॅमेऱ्याच्या मदतीने पाण्यात अडकून असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे.

आतापर्यंत १०४ जणांना वाचवण्यात यश आलं आहे. पाण्यातून बाहेर काढलेल्या व्यक्तींना तात्काळ रुग्णालयात दाखल केले जात आहे. जखमी व्यक्तींना रुग्णालयात नेण्यासाठी घटनास्थळी १२ रुग्णवाहीकांची सोय करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत ३० इजिप्शियन, १० पाकिस्तान, ३५ सीरिया आणि दोन पॅलेस्टिनी नागरिकांचा वाचवण्यात यश आलं आहे. समुद्रात बुडालेली बोट सापडली की नाही याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही.

सुटका करण्यात आलेल्या लोकांना कलामाता शहरात नेण्यात आले आहे. येथील महापौरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व लोकांचे वय 16 ते 41 वर्षे दरम्यान आहे. बोटीत महिला आणि लहान मुलेही होती. युनायटेड नेशन्सचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी बोट बुडण्याची घटना भयानक असल्याचे म्हटले आहे. यूएनने ट्विट केले की, प्राथमिक माहितीनुसार, बोटीत सुमारे 400 लोक होते.