नवी दिल्ली : कॅनडात गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थ्यांवर वंशवादावरुन हल्ल्यांचे प्रकार घडले आहेत. यापार्श्वभूमीवर तिथल्या भारतीयांसाठी भारत सरकारनं एक अॅडव्हाझरी जाहीर केली आहे. "सतर्क राहा" अशा शब्दांत सरकारनं त्यांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. (attacks on Indian students in Canada advisory announced by India)

कॅनडातील अधिकाऱ्यांना चौकशीचं आवाहन

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं की, कॅनडात भारतीय नागरिक यांच्यावरील हल्ल्यांचा मुद्दा परराष्ट्र मंत्रालयानं कॅनडातील अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित केला आहे. कॅनडातील अधिकाऱ्यांना या गुन्ह्यांचा तपास करण्याचं आवाहनही परराष्ट्र मंत्रालयानं केला आहे.

पोर्टलवरुनही मिळणार मदत

अॅडव्हाझरीमध्ये असंही म्हटलंय की, कॅनडात राहणारे भारतीय नागरीक आणि विद्यार्थ्यांना या madad.gov.in पोर्टलच्या माध्यमातून मदत मागता येणार आहे. तसेच ओटावामध्ये भारतीय उच्चायोग किंवा टोरंटो आणि व्हेनकुवर इथल्या भारताच्या महावाणिज्य दुतावाकडे नोंदणीद्वारे संपर्क करता येणार आहे.