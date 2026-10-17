Australia Hate Campaign : "ही तुमची संस्कृती आहे का?"; ऑस्ट्रेलियात भारतीय उत्पादनांवर वर्णद्वेषी स्टिकर्स, भारतीयांविरोधात द्वेष का वाढतोय?

सिडनी/कॅनबेरा : ऑस्ट्रेलियातील सुपरमार्केट्समध्ये भारतीय अन्नपदार्थांच्या पाकिटांवर वर्णद्वेषी आणि भारतविरोधी संदेश असलेले स्टिकर्स लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. न्यू साउथ वेल्समधील सेसनॉक शहरासह अनेक भागांतील दुकानांमध्ये भारतीय मसाल्यांवर आणि अन्नधान्यावर "ही तुमची संस्कृती आहे का?" (Is this your culture?) आणि "रिमायग्रेशन नाऊ" (भारतीयांना मायदेशी परत पाठवा) असे आक्षेपार्ह स्टिकर्स आढळल्याने भारतीय समुदायात तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. .ऑस्ट्रेलियन लोकप्रतिनिधींनी या वर्णद्वेषाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असला, तरी तेथे अचानक भारतविरोधी भावना का उफाळून येत आहे, याचे विश्लेषण समोर आले आहे..Bombay High Court Decision : महाराष्ट्रात दिवाळीत फटाके फोडण्यावर निर्बंध; मुंबई उच्च न्यायालयाचा अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय!.दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा स्थलांतरित समुदायगेल्या दशकात ऑस्ट्रेलियात भारतीयांची संख्या झपाट्याने वाढली असून, ब्रिटननंतर भारतीय समुदाय हा ऑस्ट्रेलियातील दुसरा सर्वात मोठा स्थलांतरित गट बनला आहे. शिक्षण, आयटी, आरोग्य आणि व्यवसाय क्षेत्रात भारतीयांचा दबदबा निर्माण झाला आहे. मात्र, तेथील काही कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या आणि स्थानिक (Nativist) गटांना भारतीयांची ही वाढती संख्या आणि सांस्कृतिक प्रभाव खटकत असून, त्यातून सोशल मीडियासह रस्त्यांवर द्वेष पसरवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत..घरटंचाई आणि नोकऱ्यांचे खापर भारतीयांवर?सध्या ऑस्ट्रेलिया मोठ्या प्रमाणावर घरांची टंचाई (Housing Crisis) आणि प्रचंड भाडेवाढीचा सामना करत आहे. स्थानिक नागरिकांना घरे परवडत नसल्याने, काही राजकीय गट या समस्येचे खापर थेट बाहेरून येणाऱ्या स्थलांतरितांवर, विशेषतः भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांवर फोडत आहेत. .भारतीयांमुळे देशात घरांच्या किमती वाढल्याचा आणि स्थानिक तरुणांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्याचा खोटा प्रचार करून द्वेष निर्माण केला जात आहे. ऑस्ट्रेलियन पोलिसांनी या स्टिकर्स प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, वर्णद्वेष पसरवणाऱ्या समाज कंटकांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.